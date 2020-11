“El Ayuntamiento no ha hecho nada para reducir el impacto de la COVID en Santa Cruz”

Consiguió, mediante su acuerdo con Ciudadanos, romper con un ciclo político que se prolongaba en Santa Cruz por más de 30 años. Durante 13 meses, y con una pandemia de por medio, intentó cambiar la inercia en un Ayuntamiento de Santa Cruz al que le costó coger el ritmo. Su esfuerzo no fue suficiente, y el pasado 13 de julio, una moción de censura devolvía CC a la Alcaldía y al PSOE a la oposición. La exalcaldesa Patricia Hernández asegura que el trabajo por los vecinos es el que ha marcado esta transición. “Hemos seguido trabajando desde el minuto uno y es evidente que no hemos bajado los brazos, ni lo vamos a hacer”. Lamenta que al actual equipo de Gobierno le moleste que fiscalicen todos los pasos que dan. “Es fascinante que crean que tener acceso a un expediente que tenemos que votar suponga que estamos tensionando el Pleno”. Cree que el “viejo-nuevo alcalde” como define Hernández a José Manuel Bermúdez, está “noqueado”, “sin ideas” y prueba de ello es que “ha creado una mesa para pedir a los demás que le aporten ideas porque él no las tiene”. Añade la exalcaldesa que “están acostumbrados a prometer cosas para 2030-2040 y cuando tienen que hacer cosas para ya la infografía no les sirve”. Hernández analiza en DIARIO DE AVISOS este cambio en los primeros 100 días del nuevo gobierno municipal.

-¿Cómo valora los primeros 100 días del equipo de Gobierno de José Manuel Bermúdez?

“Diría que más de lo mismo, pero no es cierto, yo creo que se le ve peor que nunca en el momento más difícil para la ciudad. No es solo desidia y apatía, sino que también se suma que el nuevo-viejo alcalde está noqueado por las circunstancias y la coyuntura. Es decir, a la falta de iniciativa, de empuje y de hacer realidad proyectos, se suma una coyuntura difícil que no está sabiendo abordar, ni en lo económico ni en lo social, e incluso, nos está permitiendo a la oposición hacer propuestas y demandas que luego se convierten en hechos por parte del gobierno municipal, ya no por la falta de capacidad, y de gestión, sino también de ideas”.

-¿Y cómo han sido estos primeros 100 días del PSOE en la oposición?

“Es evidente que nosotros hemos pasado, sin transición, a trabajar desde el minuto uno. Creo que para todos está siendo palpable que el grupo socialista no ha bajado los brazos y que seguimos trabajando, y muy conectados con la realidad. Es verdad que nos está costando que nos den información para poder hacer nuestro trabajo como oposición. También las circunstancias de restricción de reuniones nos están haciendo más difícil las condiciones para contactar con los grupos, pero creo que sí, que para todos es palpable que estamos trabajando por Santa Cruz desde la oposición”.

-Echando la vista atrás, ¿cree que podría haber hecho algo más para evitar la moción de censura?

“La moción de censura no se presenta por causas imputables a la gestión, ni a la inestabilidad, sino por el apego al poder de unos que lo sienten como suyo, como su propiedad, el mismo ayuntamiento. Algo que pudieron hacer con el apoyo de una tránsfuga que traicionó a su partido, a sus votantes, y lo afirmado y firmado por ella. Y la falta de escrúpulos llevada al extremo de hacerlo en lo peor del confinamiento, mirando solo por sí mismo cuando la gente lo estaba pasando tan mal. Las excusas dan vergüenza ajena”.

-La fiscalización del PSOE al equipo de Gobierno es evidente, la tensión en los Plenos y Comisiones de Control es alta. ¿Qué pueden esperar los vecinos del PSOE en la oposición?

“Lo que es fascinante es que consideren una situación de tensión que tengamos que votar un expediente, como ocurrió en el último Pleno, al que no habíamos tenido acceso. Lo que pueden esperar de nosotros es rigor. Estamos haciendo una oposición a la altura de las circunstancias. Seguimiento absoluto de todos los temas, estudio riguroso de los expedientes, y denuncia pública de todas las situaciones de desidias o irregularidades que encontremos, y, por supuesto, compromiso con los ciudadanos planteando acciones de impulso”.

-¿Y cuáles son esas acciones de impulso?

“Voy a poner ejemplo de lo que los vecinos pueden esperar de nosotros. Gracias al PSOE se ha sacado la convocatoria de ascensores, que tenían parada, y que por cierto aún no han enviado al boletín para su publicación, o han sacado la obra para el campo de María Jiménez, las guaguas que estaban paradas se han recuperado gracias al PSOE, y es gracias a nosotros que también se han recuperado las actividades extraescolares. El PSOE está siendo un catalizador de acciones ante la denuncia de situaciones anómalas de la gestión”.

-CC se ha felicitado por el archivo de la causa por el concierto de Juan Luis Guerra, denunciada por UP durante su mandato…

“Nosotros iniciamos un expediente de revisión de oficio y fui yo, como alcaldesa, quien encargó al oficial mayor un expediente de información reservada que concluyó lo mismo que, por cierto, ha concluido la Fiscalía, que hay dos causas de nulidad y una de anulabilidad. Y además de eso hay que sumar que no estaban las facturas, condición necesaria para hacer el primer pago (250.000 euros) y que se correspondía con traslados, pasajes y seguros. Nosotros iniciamos ese expediente de revisión de oficio y esperamos a ver. Así que me parece fascinante que cuando la Fiscalía ha ratificado las conclusiones que hicimos en el expediente de información reservada, que el contrato es nulo o llevado a nulo, haya quien presuma de eso. En cualquier caso, el expediente que el PSOE llevó a la Fiscalía, a instancias de los servicios jurídicos, fue el de Sebastián Yatra, sobre el que aún no tenemos noticias”.

-Lo que sí llevó el PSOE al juzgado fue la forma en la que se votó la moción de censura, concluyendo el juez que no supuso una vulneración de derechos fundamentales…

“El juzgado ha concluido que hubo irregularidades en el proceso, que se tenía que haber hecho mediante llamamiento, como nosotros dijimos, y que eso no es llamar a los concejales, si no votar a viva voz. Lo que dice es que no vulnera los derechos constitucionales, pero confirman que tuvimos razón y no se votó conforme a norma”.

-Siguiendo con los juzgados, el que ha sido su gran éxito, recuperar el dinero de Las Teresitas, sí ha sido avalado por la Audiencia…

“Creo que es de las cosa más satisfactoria que hemos hecho. La responsabilidad civil va a suponer unos ingresos desde ya de 300.0000 eros al mes del alquiler del edificio de Educación, que el año que viene se multiplicarán por 12 y a lo que habrá que sumarle los 3 millones del pago aplazado, dinero que va a venir como agua de mayo en estos momentos, todo eso independientemente de lo que se pueda hacer con el otro edificio que está vacío y que probablemente pueda suponer ingresos en efectivo por venta o por tener una utilidad para los ciudadanos de Santa Cruz. Es un ejemplo en España, porque no ha habido ningún caso de una responsabilidad civil tan elevada que se haya afrontado por los condenados en el proceso penal, pero es la prueba de que no se hizo nada en su momento para hacer las averiguaciones”.

-¿Cree que el actual equipo de Gobierno no va perseguir lo que queda por cobrar?

“Actualmente no han hecho nada para acelerar el proceso de la Audiencia. En cualquier caso, y esperemos que no lo retiren, teníamos presentado en la Audiencia pleitos y levantamiento al velo de propiedades de otros condenados, y esperamos que, aunque sea una iniciativa nuestra, no la retiren y llegue a buen término”.

-En el último Pleno el secretario no informó sobre la sentencia del Supremo y los concejales no adscritos, ¿le preocupa que no se tomen decisiones de forma inmediata?

“Independientemente del Pleno, nosotros solicitamos un informe en el mes de septiembre, y antes de la sentencia, lo que está claro es que, según los informes anteriores, la señora Evelyn Alonso no puede ser consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, no puede tener delegaciones, y ya pedimos en septiembre al secretario que se posicionara al respecto además de todas las comisiones, consejos rectores y demás. Por eso se presentó la moción. Y luego viene la sentencia. Así que son dos cosas, una que no era ni es controvertida y es que la señora Evelyn Alonso no puede dirigir la Sociedad de Desarrollo, y otra que es de aplicación inmediata. Está claro, sobre todo para alguien que se dice licenciado en derecho (José Manuel Bermúdez), a pesar de los disparates que escuchamos en el último Pleno, que la sentencia es de aplicación inmediata”.

-¿Qué opinión le merece la Mesa de recuperación convocada por el alcalde?

“Cuando alguien no tiene ideas, ni propuestas, ni nada, es normal que se las pida al resto. En la presentación no dijo nada de lo que quiere hacer, solo ha pedido ayuda. Hay que recordar que tramó y presentó una moción de censura para rescatar a Santa Cruz de los rojos, y resulta que tres meses después se da cuenta de que está sin ideas y sin proyectos, las requiere de la oposición y de los sectores económicos y sociales. No ha presentado ni una sola propuesta para ser debatida, somos los demás los que tenemos que decirle, y ellos aceptar o no. Que pida ayuda está bien, y, desde luego, nosotros siempre estamos con la ciudad de Santa Cruz. Es lamentable que no tenga ni diagnóstico ni propuestas. Nuestro compromiso no es con él sino con Santa Cruz, y seguiremos haciendo propuestas como las hacemos en el Pleno, a las que nos dicen que sí, pero votan en contra, y que acaban realizando”.

-¿Que dice a los que, desde CC, le exigen que pida disculpas por celebrar el Carnaval que, según un estudio, fue el culpable de una mayor diseminación de la COVID en Tenerife?

“Es vergonzoso, lamentable, vil, que intenten sacar ventaja política de una hipótesis que plantea este estudio, que por cierto hay otros. El Carnaval arranca y termina con 0 casos de COVID comunicados en Santa Cruz, insiste, arranca con 0 casos y termina con 4 en el sur de la Isla en el hotel que se confinó. Además de que no hubo petición alguna ni de CC ni de ningún otro partido, entidad o institución, para suspender los carnavales por riesgo COVID con 0 casos. En mi opinión sólo intentan distraer de la sanción impuesta por salud pública por celebrar eventos con semáforo rojo”.

-¿Que estaría haciendo el PSOE para hacer frente a la actual situación de seguir en la Alcaldía?

“Impulsar contratos de obra pequeños, que ahora no se está haciendo, y retomar algunas obras que ya estaban en marcha y que ahora están paralizadas como las de Las Delicias o las del Parque La Granja o San Andrés. No se están tomando medidas ni para impulsar la dinamización ni para otras muchas cosas. Yo pasé muchas noches sin dormir pensando en cómo ayudar a la gente que peor lo está pasando, proponíamos, hacíamos, nos equivocábamos, nos inventamos lo que fuera necesario… Santa Cruz tenía una alcaldesa preocupada y tomando medidas económicas y sociales. En lo sanitario cabe preguntarse qué acción está tomando el Ayuntamiento para reducir el impacto sanitario, social o económico del COVID. Y la respuesta es que ninguna”.

-¿Cree que Santa Cruz y La Laguna deberían hacer un frente común contra el virus dado que son los municipios con más población y más casos?

“No se si un frente común pero lo que está claro es que al menos en La Laguna se mueven, se reunen, consultan, proponen. Aquí hacemos meses de futuro, no hay propuestas. Una campaña de Halloween que no sirvió para nada. Están noqueados porque no les vale la infografía en una situación que va tan rápida. Están acostumbrados a prometer cosas para 2030-2040 y cuando tienen que hacer cosas para ya pues no saben… es la nada, incluso ni siquiera haciendo una situación de análisis. A mi me parece insólito que hayan anunciado que iban a hacer desinfecciones por fuera de los colegios, las hicieran una semana y no las hayan vuelto hacer”.