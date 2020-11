El IV Festival Isla Calavera refuerza su compromiso con la industria audiovisual local

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera organiza este sábado, 14 de noviembre, en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife, una nueva edición del Encuentro de Industria, que reunirá en la Isla a destacados productores, directores y creadores con representantes del tejido audiovisual canario. Esta actividad profesional cuenta con el patrocinio de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de la capital tinerfeña, implicada en dar visibilidad al potencial de los profesionales que desarrollan su trabajo en Canarias y fomentar la implantación de grandes empresas audiovisuales en la ciudad.

De la mano de la Tenerife Film Commission, los invitados podrán también conocer en detalle las posibilidades de rodar en la Isla, no solo por las fantásticas y diversas localizaciones que cada año atraen numerosas grabaciones, sino también porque Canarias ofrece los mejores incentivos fiscales de Europa, tanto para producciones nacionales como extranjeras. Este encuentro dirigido a profesionales se desarrollará en un ambiente seguro y siguiendo rigurosamente el protocolo frente a la COVID-19, a través de breves exposiciones y charlas. Reconocidos cineastas, algunos con películas a competición en el marco del IV Festival Isla Calavera, conocerán de primera mano por qué el Archipiélago se ha convertido en referente para muchas producciones de Hollywood.

Entre los invitados confirmados se encuentran nombres como Javier Ruiz Caldera, director de largometrajes como Spanish Movie, Anacleto: Agente secreto, o Malnazidos, pendiente de estreno; el productor Christian Gálvez, popular por su faceta como presentador en el concurso Pasapalabra; el guionista, director y productor Borja Cobeaga (8 apellidos vascos, Superlópez, Pagafantas); el guionista y director Paul Urkijo (Dar-Dar, Errementari: El herrero y el diablo); la productora y diseñadora de vestuario Nerea Torrijos (Akelarre, Errementari: El herrero y el diablo); o el escritor y director teatral Manuel Martínez Velasco, que debuta en el largometraje con Vampus Horror Tales, en la que también participa como productor creativo y director Víctor Matellano, quien también intervendrá en este encuentro.

Entre los participantes de la industria local destaca la actuación de Blackout Films como coordinador del ámbito canario, además de otras empresas y profesionales asociados a la Tenerife Film Commission. Este Encuentro de Industria es una de las actividades programadas en el marco del IV Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera, que tendrá lugar del 13 al 21 de noviembre en Tenerife.

SOBRE EL FESTIVAL

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera adapta este año su formato a la actual situación provocada por la pandemia de la COVID-19, cumpliendo con todas las medidas de seguridad y sanitarias para ofrecer a los asistentes disfrutar de una iniciativa cultural segura. Organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, la Asociación Cultural Isla Calavera, Multicines Tenerife y la publicación especializada TumbaAbierta.com, está dirigido por Ramón González Trujillo y Daniel Fumero.

La cuarta edición del Festival Isla Calavera cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, Canarias Cultura en Red, la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, Tenerife Film Commission e Iberostar Heritage Grand Mencey. Coca-Cola actúa como bebida oficial de una cita cinematográfica que también cuenta con la colaboración de la Stan Winston School of Character Arts, la Universidad de La Laguna, Fly Luxury, Reel One Entertainment, Juan Antonio Ribas Subtítulos y Ediciones Digitales, Canary Pictures Vehicles, Play Medusa, Applehead Team, Blackout Films, TuBillete.com, Mercado Nuestra Señora de África, Bokanka, Audi Canarias y As Publicidad. Fundación DIARIO DE AVISOS, Planet Horror, Televisión Canaria y FlixOlé actúan como media partners.

La programación completa, tanto de proyecciones como actividades paralelas, está disponible en la página web del festival (www.festivalislacalavera.com) y en sus redes sociales.