El PSOE advierte del riesgo de que no se cobre el dinero de Las Teresitas

De “muy grave” calificó ayer la exalcaldesa socialista Patricia Hernández la situación que se ha generado con el cumplimiento del convenio para recuperar el dinero de Las Teresitas, acuerdo homologado por la Audiencia Provincial la semana pasada. Según Hernández, “aún no se ha acudido a la notaría para escriturar lo recogido en el convenio, en el que se especificaba que tras su homologación había cinco días para hacerlo, y han pasado ocho”.

Hernández añadió que “no solo no lo han hecho, sino que no han dado ninguna explicación a la ciudadanía del motivo”. Y es que, aseguró la concejala que “no hacerlo abre la puerta a que la otra parte pueda plantear que su voluntad de pagar está expresada claramente, pero que es el Ayuntamiento el que no ha cumplido su parte del acuerdo”.

La exalcaldesa exigió explicaciones al actual equipo de Gobierno. “Hemos esperado ocho días antes de levantar la voz. Estamos muy encima de esta asunto y exigimos que se acuda inmediatamente a registrar no solo una parte del acuerdo, sino su totalidad”, insistió Hernández.

Por su parte, el portavoz socialista, José Ángel Martín, calificó la actuación del equipo de Gobierno presidido por José Manuel Bermúdez, de “dejación absoluta”. “Nadie a quien le digan que para cobrar una deuda tiene que ir al notario espera ocho días, y menos cuando hablamos de 95 millones de euros”, añadió Martín. Por su parte, Hernández, apuntó que “pensando en los posibles motivos no hay otro que no sea la desidia porque si es por el valor de los edificios, el gobierno de Canarias les remitió, el mismo día que llegó la homologación del convenio, los datos que necesitaban para ir a la notaría”. Añadió con sorna que “seguro que alguna notaría les abre por la tarde para ir hoy mismo si quieren, como cuando firmaron la moción de censura”.

Versión municipal

Sin embargo, la visión del Ayuntamiento sobre lo que hay que hacer es totalmente distinta. En respuesta a la denuncia del PSOE el Consistorio aseguró ayer que el alcalde, José Manuel Bermúdez, firmará ante notario la próxima semana la escritura por la que el edificio de la familia Plasencia ubicado en la avenida del Tres de Mayo pasará a ser propiedad municipal en virtud del convenio. Bermúdez indicó que con la firma se dará un paso más “en la recuperación para la ciudad del dinero derivado de la sentencia del conocido como caso Las Teresitas y que pertenece a toda la ciudadanía de Santa Cruz”. El Consistorio asegura que, desde que se tuvo notificación formal del citado acuerdo de homologación, “los servicios jurídicos han trabajado en la preparación de la documentación necesaria para proceder a la firma, documentación que al tratarse de una escritura superior a los 30 millones de euros ha requerido de un análisis exhaustivo para dar seguridad jurídica completa a la firma”.

Cabo Llanos

Respecto al edificio ubicado en la zona de Cabo Llanos, dicen estar a la espera de la valoración pericial que debe decretar el mismo órgano judicial. Opción esta que tampoco comporte la exalcaldesa, quien aseveró que es posible escriturar con la actual tasación y especificar que está pendiente de ratificación.

En cuanto al registro del resto de los acuerdos, fundamentalmente los referidos a los avales presentados por si la deuda no se cobrara, y compuestos por propiedades de la familia Plasencia, el PSOE insiste en que deben escriturarse también ante notario para evitar que se puedan vender a un tercero que desconozca que están afectados por una deuda. Sin embargo, el Ayuntamiento considera que al recoger el convenio avalado por la Audiencia el detalle de esos avales, es garantía suficiente.