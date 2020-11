La silla eléctrica

Partido de alta tensión el que disputan esta noche, a partir de las 19.30 horas, el CD Tenerife y el Real Zaragoza en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Ambos equipos están inmersos en una pésima racha de resultados y, por ende, con sus entrenadores muy cuestionados. Tanto que ambos se juegan seguir en el banquillo de sus respectivos equipos. Un empate podría salvar a los dos, ya que el representativo encara la semana del derbi con la UD Las Palmas, y una destitución de Fran Fernández sería caótica de cara a afrontar el choque más esperado de la temporada. Por su parte, Rubén Baraja podría prolongar la estancia en el banquillo maño tras arañar un punto como visitante. Lo que es seguro que el que pierda será destituido de forma fulminante.

El cuadro blanquiazul llega a este encuentro tras cinco partidos consecutivos sin ganar (cuatro empates y una derrota), con un pobre balance de diez puntos de treinta en disputa, mientras que los maños acumulan seis encuentros sin hacerlo (tres derrotas y tres empates) y diez puntos de veintisiete posibles, ya que cuentan con un partido menos, el que tiene pendiente con el Almería lejos de La Romareda.

Dudas en el once

Fran Fernández cuenta con la duda de Samuel Shashoua, renqueante tras el esguince de tobillo que sufrió ante el Lugo. La única baja es la de Borja Lasso quien no juega por lesión desde diciembre del año pasado. Otra de las incógnitas de cara al once inicial es la presencia del canterano Jorge Padilla, autor del gol del empate ante el Fuenlabrada. El entrenador almeriense tiene multitud de variantes para conformar el equipo titular. En principio tienen puesto fijo el guardameta Ortolá, el defensa Álex Muñoz, el centrocampista Gio Zarfino y en la punta Fran Sol. El resto de posiciones no tienen dueño.

Por su parte, el Zaragoza cuenta con bajas importantes ante el CD Tenerife y una de última hora: Jannick no fue incluido finalmente en la expedición zaragocista al detectarse en las últimas horas un positivo por covid-19 en su ámbito de convivencia familiar. Tampoco viajan Atienza, Nieto, Jair, Adrián y Vigaray. Rubén Baraja podría continuar con alguna rotación, como en las últimas jornadas, debido a la acumulación de partidos y la que será segura la presencia del canterano Alejandro Francés en el eje de la zaga.

La defensa blanquiazul tendrá que tener especial vigilancia con el exfutbolista de la UD Las Palmas Juanjo Narváez, en racha goleadora tras el doblete logrado el pasado miércoles ante el Girona. El goleador colombiano es de lo poco salvable en lo que va de curso para el Real Zaragoza.

Fran Fernández: “Me han transmitido preocupación, ya que mandan los resultados”

Fran Fernández, entrenador del CD Tenerife, respondió en la conferencia de prensa previa al choque ante el Zaragoza, que su cargo no ha sido puesto en cuestión por parte del club. Asimismo, aclaró que mantiene “una comunicación constante con la dirección deportiva, especialmente con Juan Carlos Cordero. Sin embargo, no escondió que el club, “me han transmitido preocupación, como es evidente, ya que mandan los resultados y no vale con las sensaciones”.

Rubén Baraja: “Tengo comunicación diaria con el Consejo de Administración”

Rubén Baraja no quiso hacer mucho hincapié en lo cuestionado que está por la directiva del Real Zaragoza y por el entonrno del club. “Tenemos comunicación diaria con los directivos. El otro día nos transmitieron, lógicamente, un mensaje de tristeza por no haber podido ganar al Girona, pero también un mensaje de confianza en el proyecto y en nuestras ideas, sabiendo la pretemporada que hemos tenido, los cambios que se han hecho en la plantilla, y los jugadores importantes que se han ido de aquí…”

FICHA TÉCNICA

Alineaciones probables:

CD Tenerife: Ortolá; Moore, Sipcic, Alberto, Álex Muñoz; Folch, Zarfino; Suso Santana, Jorge Padilla, Nono; y Fran Sol.

Real Zaragoza: Cristian Alvarez; Tejero, Francés, Guitián, Chavarría; James, Francho; Larrazábal, Bermejo, Zanimacchia o Jannick; y Narváez.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité Gallego).

Estadio: Heliodoro Rodríguez López.

Hora: 19.30 (VAMOS MOVISTAR PLUS)