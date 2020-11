Migrantes buscan ayuda en Santa Cruz para viajar a la Península

Treinta inmigrantes magrebíes llegados este miércoles desde Gran Canaria al puerto de Santa Cruz de Tenerife busca en esta ciudad ayuda para viajar a la Península, mientras que otros treinta mostraban este mediodía documentos a la Policía en la terminal de Armas Trasmediterránea con el mismo objetivo.

Estas personas forman parte de un grupo de más de 200 inmigrantes africanos que permanecían, tras ser rescatados por Salvamento Marítimo, en el puerto grancanario de Arguineguín y que este miércoles por la tarde llegaron a la capital tinerfeña con la intención de viajar en barco hasta Huelva y, desde allí, trasladarse a diversos puntos de la Península, donde dicen que tienen amigos y familiares.

De estos 200 inmigrantes, todos varones, un grupo ha pasado la noche en un hotel del sur de Tenerife, mientras que el resto ha visto pasar las horas en las inmediaciones del puerto de la capital de esta isla.

El viaje que pretenden realizar para llegar al territorio peninsular se ha visto frustrado al disponer sólo de documentación marroquí, que les sirve para viajar entre las islas, pero no para trasladarse a otra zona de España.

Se trata de un grupo heterogéneo y Efe ha hablado con algunos de sus integrantes, quienes han transmitido su intención de viajar a Huelva y han asegurado que tienen dinero para pagar el billete.

Llegaron en cayuco o patera a Gran Canaria, donde algunos han pasado una semana y otros más tiempo en el puerto de Arguineguín del municipio de Mogán, ha explicado Tlaamari Taoufiq, quien habla español porque ha trabajado como temporero en la Península, aunque regresó a Marruecos durante la crisis de 2008.

Tlaamari Taoufiq dice que algunas de estas personas nunca habían dormido en la calle hasta que han llegado a España y al ser preguntado por qué viajan en patera pagando hasta 2.000 euros por ello y no lo hacen en avión, uno de sus compañeros ha apuntado que si no tienes mucho dinero no te dejan subir a esas aeronaves.

Cuando una periodista ha propuesto a los inmigrantes que permanecen diseminados por el puerto de la capital tinerfeña que se dirigieran a la sede de Cruz Roja para informarse de lo que pueden hacer, ellos han aceptado.

Así ha sido como, acompañados por dos periodistas, estas personas han podido recorrer sin perderse unos cuatro kilómetros hasta llegar a la sede de la citada ONG, un gesto humano y solidario que ha contrastado con la “vergüenza” que ha suscitado en una señora el hecho de que el Gobierno deje en la calle a estos chicos y con la postura mostrada por otra mujer, que les ha recriminado que vengan a quitar el trabajo a los canarios que están en paro.

Una vez en Cruz Roja, responsables de esta ONG han admitido que no podían ofrecer bebida o comida a estos inmigrantes, a quienes han pedido que esperaran a que regresara un técnico en inmigración para que les pudiera ofrecer información adecuada a sus circunstancias.

Uno de los inmigrantes ha preguntado a Efe si podía ayudarle a conseguir el pasaporte para viajar a Huelva, donde asegura tener un amigo, y también si la Policía podía facilitarle la documentación.

Mientras esperan, fuentes de la compañía Armas han manifestado a Efe su predisposición para poner un barco que facilite el traslado de estos inmigrantes a la Península, si bien han recalcado que debe ser fletado por el Ministerio del Interior.

Mientras siguen tratando de obtener la información que necesitan, estas personas siguen confusas y a la espera de que algún responsable institucional hable con ellas.