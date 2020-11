Santa Cruz impone casi 2.000 sanciones desde el mes de agosto, la mitad por no llevar mascarilla

La Policía Local de Santa Cruz ha impuesto casi 2.000 sanciones relacionadas con el incumplimiento de las normas COVID desde el pasado 14 de agosto. Esto supone que la media de multas desde entonces es de unas 450 al mes, excepto en el pasado mes de octubre, donde las propuestas de sanción superaron las 700. La mitad de estos expedientes son por no llevar mascarillas. Así, de las 1.825 sanciones impuestas, 912 tienen que ver con las mascarillas; 349 (el 18%) se relacionan con la celebración de botellones; 18 por reuniones en la vía pública de más de 10 personas; y 30 por fumar sin mantener la distancia mínima de seguridad. Unas cifras a las que hay que sumar las actas que se levantaron en la tarde de ayer después de que la Policía Local interviniera en una reunión multitudinaria en el parque La Granja, y en las canchas de la Casa Pisaca, donde se reunían más de 40 personas.

Con los datos dados a conocer ayer en la Comisión de Control municipal, el equipo de Gobierno quiso ilustrar el trabajo que, defendió, ha venido haciendo desde que llegó a la Alcaldía el pasado mes de julio. Desde el PSOE se interpeló al primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, sobre las acciones específicas que se están llevando a cabo en la capital para contener el impacto sanitario.

El edil de Servicios Públicos defendió que se han realizado numerosas acciones en colegios, compra de mascarillas, geles y señalética o los citados controles policiales. Sin embargo, “la falta de datos epidemiológicos, es decir, el perfil de quienes se contagian y los puntos dónde lo hacen nos está impidiendo actuar de forma focalizada”. Según Díaz Guerra, “me he dirigido al director de Salud Pública en numerosas ocasiones, y he recibido cero información, cero contacto del Gobierno de Canarias, cero llamadas, mientras que, me consta, hay otros municipios a los que sí se le está dando esa información”.

El portavoz socialista, José Ángel Martín, recriminó a Díaz Guerra, que no haya seguido con las campañas de desinfección que se realizaron con los socialistas al frente del Ayuntamiento, apuntando que si lo que necesita son datos, Sanidad los publica a diario.

El primer teniente de alcalde contestó que “los datos estadísticos no nos sirven para la toma de decisiones, sino los epidemiológicos. Podríamos hacer más cosas si el Gobierno de Canarias nos diera más información sobre qué puntos concretos frecuenta la mayoría de los contagiados, porque así, yo sé que tengo que reforzar las acciones en ese punto. Si no se nos da esa información estamos dando palos de ciego”. El edil afirmó que la semana pasada se dirigió a Sanidad Pública para saber por qué se estaban haciendo cribados en Las Palmas y no en la capital. “También pregunté que hacíamos con las ofertas que tenemos para empezar a hacer búsquedas de virus en las aguas residuales, si es oportuno, si se necesita nuestra colaboración, y la respuesta fue cero”. Por el momento, “lo que he conseguido, tras mucho insistir, es una reunión por videoconferencia con el director de Salud Pública”.

Sin embargo, para el portavoz del PSOE, José Ángel Martín, la falta de planes de desinfección nada tiene que ver con la ausencia de datos que denuncia Díaz Guerra. “Vienen anunciando desde septiembre que harán un plan especial de desinfección y aún no lo han puesto en marcha. Durante los primeros meses de la pandemia se hicieron y ahora de lo que usted nos habla es de desinfecciones puntuales”.