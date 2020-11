TEA proyecta esta semana el tercer programa del ciclo de cine ‘Avistamientos-Ex-ilhas’

TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro de arte contemporáneo que depende del Área de Cultura del Cabildo de Tenerife, continúa esta semana con el ciclo de cine Avistamientos-Ex-ilhas, con el programa titulado Mi propia ciudad privada en la jungla, compuesto por las películas Fordlandia Malaise, de Susana de Sousa Dias; Não nos conquistaram, de María Rojas; y Black Beach/Horse/Camp/The Dead/Forces, de Beatriz Santiago. El tercer programa de este ciclo -que forma parte de la exposición Como ningún lugar en la Tierra y que está curado por el artista y cineasta Andrés Jurado- se proyecta este jueves a las 18.00 horas, y el sábado, desde las 12.30 horas.

Las personas interesadas en asistir a estas proyecciones, que son gratuitas pero con aforo limitado, deben inscribirse previamente enviando un correo electrónico a actividades@teatenerife.es indicando nombre, un teléfono de contacto y el número del DNI. A partir de las 14.00 horas del viernes, las inscripciones (siempre y cuando queden plazas disponibles) y las cancelaciones de las reservas tendrán que hacerse directamente en la taquilla del centro, bien de manera presencial o llamando al 922 849 090. Quienes asistan tendrán que hacer uso de las mascarillas durante toda la proyección.

Fordlandia Malaise, de Susana de Sousa Dias (Portugal), es una obra de 40 minutos. Representación, archivo, folklore y mito se imbrican en la crueldad del proceso colonial norteamericano en el Amazonas a través de la historia oral y la fotografía. Susana de Sousa Dias abre un túnel temporal a la ciudad fundada por Henry Ford en 1928 para romper la hegemonía británica en la producción de caucho, que existe hoy en un espacio suspendido en el tiempo herido de la utopía colonial.

Não nos conquistaram, de María Rojas (Colombia), de 20 minutos, propone un acto de memoria para recordar a quienes construyeron la ciudad de Brasilia, una ciudad construida sobre un desierto selvático. Voces, historias, susurros, memorias, recuerdos y cuerpos hablan de este núcleo urbano más allá del monumento. Esta es una arqueología sobre lo vivo en Brasilia, un homenaje a los pioneros, quienes pusieron las ideas, pero también las manos y que con su fogosidad hicieron vivir a esta ciudad.

Black Beach/Horse/Camp/The Dead/Forces, de Beatriz Santiago (Puerto Rico), es una obra de 8 minutos que se filmó en Vieques, una isla que fue utilizada como campo de bombardeo por la Marina de los Estados Unidos durante 60 años, y que durante los últimos 10 ha estado luchando por su descontaminación. La película entrelaza imágenes de un hombre que cuida caballos que deambulan por el viejo campo de tiro; una playa de magnetita negra que se está erosionando lentamente, un artista que ha ayudado a resucitar un árbol sagrado que una vez estuvo dentro de las puertas de la Marina y que ha resucitado de la enfermedad más de una vez, un hombre que espera que sus movimientos rituales devuelvan a la isla de Vieques un equilibrio cósmico -todos estos están entrelazados- tierra, bomba tóxica, trabajo político, celebración y muerte.

La luna exiliada en los trópicos es el título del programa que cierra el ciclo y que podrá disfrutarse en TEA Tenerife el jueves 3 de diciembre (a las 18.00 horas) y el sábado 5 (a las 12.30 horas) y que está formado por las películas Centro espacial Satelital, de Elkin Calderon y Diego Piñeros; Nada É, de Yuri Firmeza; y por In the Year of the Quiet Sun, de The Otolith Group.

La exposición Como ningún lugar en la Tierra, una muestra comisariada por Néstor Delgado Morales que sigue la huella del viaje como empresa económica y el impacto localizado de la globalización en territorios de la región atlántica. Abierta hasta el 24 de enero, de martes a domingo de 12.00 a 20.00 horas, esta propuesta expositiva se pregunta por la imaginación global generada desde estos pequeños lugares en los que se han enredado por siglos las rutas coloniales.

La exposición, que es de entrada gratuita, reúne una docena de trabajos de artistas contemporáneos, así como una selección de obras procedentes de la Colección Ordóñez-Falcón de Fotografía-TEA Tenerife Espacio de las Artes y de la Colección del Centro Juan Ismael. Como ningún lugar en la Tierra presenta obra de Irene de Andrés, Teresa Arozena, Mike Batista, Guillermo Boehler, Virginia Colwell, Juan Ismael, Marine Hugonnier, Sofía Gallisá Muriente, Engel Leonardo, Joiri Minaya, Abraham Riverón y Juan José Valencia & Lena Peñate. Algunas de estas piezas se muestran al público por primera vez y otras son traslaciones de trabajos de investigación desarrollados en los últimos años.

Andrés Jurado forma parte del laboratorio de cine experimental La Vulcanizadora en Bogotá y es estudiante de Doctorado en Estudios Teatrales de la Universidad de Lisboa. Ha sido profesor e investigador del Departamento de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Obtuvo el título de Magister en Artes Visuales de la UNAM-Escuela Nacional de Artes Plásticas Academia San Carlos, donde recibió mención honorífica. Integró el seminario Zonas de Disturbio del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MuAC) y el JWTC Johannesburg Workshop in Theory and Criticism en 2012 y en 2013.

Sus trabajos se han presentado en festivales, exhibiciones y muestras en Colombia, Perú, México, Grecia, Hungría, Alemania y Estados Unidos, entre otros países. Ha trabajado en distintos proyectos curatoriales y museográficos en el Museo Nacional de Colombia, en exposiciones como Endulzar la palabra, Memorias indígenas para pervivir y en otras instituciones culturales. Este año, su película El Renacer del Carare recibió una mención especial en el 31 FID Marseille en Francia. A lo largo de su carrera ha participado en diferentes conferencias y encuentros internacionales y actualmente es curador de la sección Documental Expandido de la Muestra Internacional Documental de Bogotá.