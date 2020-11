Un millón de luces LED harán del Palmetum la ‘estrella’ de la Navidad capitalina

Más de un millón de luces LED de colores, unidas por más de 100 kilómetros de cableado, junto a 17 esculturas de luz de gran tamaño y efectos visuales, convertirán al Palmetum de Santa Cruz en el foco de atención de una ciudad que, en plena pandemia, está más necesitada que nunca de toda clase de estímulos. Eso es lo que el espectáculo Naturaleza encendida ofrecerá a los chicharreros, también a todos los tinerfeños, a partir del próximo 15 de diciembre y hasta el 14 de febrero del próximo año. Así lo anunció ayer el concejal de Fiestas y futuro consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo y Parque Marítimo, Alfonso Cabello, quien avanzó que con esta iniciativa, “lo que pretendemos es dinamizar todos los espacios que podamos de la capital de cara a la Navidad”. Según explicó el edil, “nosotros ya nos habíamos interesado por este espectáculo el año pasado con el objetivo de incrementar la facturación y el conocimiento del Palmetum entre la población de la Isla, pero no pudo ser”. “Este año -continuó- ante la situación de la pandemia, la empresa promotora solo ha podido presentarlo en Madrid y no en Barcelona como era su intención. Entonces se pusieron en contacto con nosotros por si seguíamos interesados y aquí están”.

El acuerdo que se ha firmado con la empresa Letsgo, responsable de otros espectáculos de éxito como Ghost, La Familia Adams o Dirty Dancing, no tiene coste alguno para el Palmetum, más allá del patrocinio que le dará el Ayuntamiento a la empresa. “Nosotros cedemos el uso del Palmetum y a cambio recibimos 50 céntimos por cada entrada que se venda. En la estimación previa que hemos hecho calculamos unos 2.500 euros por día de ingresos”. Con este dinero, asegura Cabello, se cubrirá parte de la pérdida de ingresos que el cierre del Parque Marítimo por obras va a ocasionar en la sociedad. Para la empresa, el coste del montaje es de 800.000 euros.

Al ser un espacio al aire libre, tanto los aforos como las medidas de seguridad serán las que dicte Salud Pública en cada momento, y, por supuesto, para la celebración de este espectáculo ya se ha solicitado la pertinente autorización. “Será Salud Pública la que nos determine el aforo final que se vaya a permitir, pero calculamos que puedan pasar unas 300 personas durante el tiempo que dure el recorrido por el Palmetum y hablamos de que se hará de forma escalonada y en grupos reducidos”, explicó el edil de Fiestas. Según detalló Cabello está previsto que los grupos accedan cada 15 minutos y realicen una visita que puede estar en torno a una media hora.

“Se trata de un recorrido inmersivo que se apoya en los cuatro elementos (aire, fuego, tierra y agua), que ofrecerá a través de la luz el aspecto más mágico del Palmetum”, detalló el edil. Las estrellas de esta actividad son los animales de luz, esculturas LED de grandes dimensiones que salpicarán el recorrido como por ejemplo una ballena de más de siete metros. “El contrato que hemos firmado es por dos años, con lo que garantizamos la dinamización del Jardín Botánico también para la Navidad de 2021”, añadió Cabello.

Entradas ya a la venta

Las entradas para disfrutar de Enciende la naturaleza se encuentran ya a la venta en la web del espectáculo. En cuanto al coste, el acceso tendrá un precio genérico de 12 euros, de lunes a jueves. Los viernes, sábados, domingos y festivos el precio será de 14 euros, entre el 21 de diciembre y el 10 de enero. Además, los días 15, 16 y 17 de diciembre, habrá precios especiales y aforo reducido y se aplicará el 50% de descuento para los primeros en comprar. Niños, grupos y personas con discapacidad disfrutarán de precios reducidos. El recorrido será de lunes a domingos de 18.30 a 23.00 horas. En Madrid, donde se presentó este espectáculo la Navidad pasada, se vendieron 200.000 entradas.

“La Navidad pende de un hilo por la falta de respuesta del Gobierno”

“La Navidad y el tejido comercial en Santa Cruz de Tenerife penden de un hilo por la inacción y la falta de respuesta por parte del Gobierno de Canarias”. Así de claro se expresaba ayer Alfonso Cabello sobre la situación de incertidumbre que los pequeños comercios, pero también las grandes superficies, están viviendo ante la falta de información sobre lo qué pueden o no pueden hacer para esta Navidad. “No hay interlocutores en el Gobierno de Canarias, no tienen a quién dirigirse”, lamentaba Cabello. El edil de Fiestas admitía que ni siquiera el Ayuntamiento obtiene respuesta sobre lo que puedo o no puede hacer para dinamizar la ciudad en estas fiestas.