El ‘apagón’ turístico coloca en una situación límite a las farmacias

Las farmacias de las zonas turísticas del sur de Tenerife están con la soga al cuello. La brusca caída en la llegada de visitantes a causa de la pandemia coloca a los establecimientos farmacéuticos contra las cuerdas. “Hay algunos que en una mañana solo despachan una receta o hacen una caja que no llega a los 300 euros en un día completo, y eso, en una zona donde los alquileres están por las nubes, no se sostiene”, manifestó a este periódico Manuel Galván, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife.

Galván insistió en que las oficinas que prestan servicio en los núcleos turísticos del Sur “lo están pasando muy mal”, una situación, recordó, que se extiende a otras zonas del Archipiélago acostumbradas a recibir visitantes. A su juicio, la solución pasa por la recuperación turística: “No hay otra, porque cerrar tampoco es una opción”.

Y es que bajar la persiana de una farmacia lleva aparejada la renuncia a su concesión administrativa, que obliga a cumplir una serie de requisitos, entre ellos condiciones específicas de superficie, accesibilidad, distribución y distancia mínima entre un local y otro. El presidente de los farmacéuticos tinerfeños destacó el “lamentable” aspecto que presentan núcleos como Playa de Las Américas por la falta de turistas. “Desde la Milla de Oro a La Caleta está fatal, da pena ver cómo han ido cerrando muchos locales al no soportar los alquileres, lo que hace que el aspecto general de la zona sea de un cierto abandono”. Manuel Galván recordó que el sector no recibe ninguna ayuda y reconoció que el margen de actuación del Colegio de Farmacéuticos es limitado. “Desgraciadamente no podemos hacer muchas cosas”, y en ese sentido lamentó que los ayuntamientos de Arona y Adeje “no hayan mostrado sensibilidad” al no aceptar la suspensión del pago de los vados reservados a los clientes solicitada desde el Colegio.

“Les hemos pedido, sin demasiado éxito hasta ahora, que esos aparcamientos que pagamos para que los clientes que vienen a comprar un medicamento tengan un sitio donde dejar el coche no los cobren a las farmacias de las zonas turísticas, porque ahora no se están usando, hay donde aparcar, ya que no hay turismo”.

Hay que recordar que en 2017 el sur de Tenerife acaparó el 75% de las nuevas farmacias adjudicadas en Tenerife por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, concretamente 27 de los 36 establecimientos, una medida con la que se daba respuesta al notable incremento en el número de habitantes experimentado por la comarca en los últimos años.

Se atendía así, además, una reivindicación histórica de los ciudadanos e instituciones, sobre todo por la dispersión poblacional en la comarca. Arona y Adeje, con ocho farmacias cada una, y Granadilla de Abona, con seis, fueron los municipios más beneficiados por el reparto.

Por último, Manuel Galván pidió además una mayor coordinación entre los sectores sanitarios para hacer frente al coronavirus. “Todos tenemos algo que aportar para ayudar a frenar la pandemia y Salud Pública debería propiciar una mayor comunicación”, reclamó.