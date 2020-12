El Banco de Alimentos atiende al doble de familias en Candelaria

Según se dio a conocer antes del Pleno municipal en el informe anual de la Fundación Candelaria Solidaria, el banco de alimentos municipal ha atendido al doble de personas y de familias en 2020 con respecto al año anterior, pasando de 343 y 857 en 2019, a 632 familias y 1.580 personas en el presente curso, motivado por las consecuencias económicas de la pandemia de la COVID-19.

El Centro Solidario de Alimentos (CSA) ofrece un apoyo en la cobertura de las necesidades alimentarias básicas, destinada a las personas en situación de exclusión social derivadas desde los Servicios Sociales municipales. “En el ejercicio 2020 se observa un incremento en las personas atendidas en un 65% derivado de la actual situación sociosanitaria. Para el nuevo ejercicio, dada las consecuencias socioeconómicas provocadas por la pandemia, se prevé un incremento en el número de personas a atender”, señaló ante los patronos, la gerente de la fundación, Patricia Álvarez.

También hubo aumento en ropa, complementos, juguetes y accesorios del hogar para aquellas personas que son beneficiarias del Centro Solidario de Alimentos. Por último, se aprobó el presupuesto de la Fundación Candelaria Solidaria para el 2021, que estará cifrado en 248.135,41 euros.

Parque urbano

En el último Pleno municipal del año, aparte de aprobarse el complemento de productividad a los trabajadores municipales y quedar de manifiesto que la reapertura de la piscina municipal y la gestión de cobro del parking rotatorio-ahora funciona gratis, pero no rotatorio- están pendientes de un acuerdo con Costas, lo más destacado fue el debate sobre la moción (tercera en una década) sobre el ansioso parque urbano de Punta Larga, que, según Mayca Coello, deberían realizar los empresarios que se lucraron con la edificabilidad del lugar, mientras José Fernando Gómez (Vecinos por Candelaria) sostuvo que es el Ayuntamiento quien debió ejecutarlo en su día.

La moción no salió adelante, al ser votada a favor solo por los dos ediles de Sí se puede, tres del PP y uno de CC. Antes se votó una enmienda del PSOE, que salió adelante con apoyo de los socialistas, Cs y también del PP.

Coello consideró “evasiva y poco comprometida” la posición del Gobierno local que expuso la alcaldesa Mari Brito -convocará a la Junta de Compensación de la Urbanización ASU 1-b (UA CO-04)-, recordando que “desde hace 12 años no han hecho nada por resolver un asunto vital para Candelaria, cuando ni quisiera han atendido a los informes de los juristas externos que ha contratado el Ayuntamiento”, sentenció la portavoz de SSP.

La moción de Mayca Coello

La moción de Sí se puede, además de adaptarse a lo requerido por el secretario municipal, se apoyaba casi al 100% en los informes jurídicos encargados por el Ayuntamiento sobre este asunto. “Si el Ayuntamiento tiene tres informes jurídicos elaborados por expertos en Derecho urbanístico de Canarias que establecen la necesidad de una hoja de ruta para alcanzar resolver este asunto, nos parecía lógico y razonable apoyar esa hoja de ruta. Sin embargo, no fue así”, detalla Coello.

La iniciativa contemplaba cuatro acuerdos. Se trataba, en primer lugar, de establecer una hoja de ruta concreta para impulsar la ejecución de las obras por los trámites ordinarios a través de la Junta de Compensación, una actuación que contaría con cuatro fases bien definidas, en las que se priorizaba la dedicación de tiempo y recursos municipales y las exigencias a la Junta de Compensación con el fin de garantizar un sistema de equidistribución y exigir el inicio de las obras pendientes de ejecución para culminar la urbanización en el plazo de dos años.

El resto de los acuerdos propuestos planteaban abrir expediente informativo sobre la actuación de los servicios municipales, que no facilitaron información solicitada por los juristas externos; cambiar el sistema de ejecución privada por uno público de ejecución forzosa en el caso de que la Junta de Compensación no cumpliera con su deber en los plazos señalados e iniciar las acciones jurídicas pertinentes para reclamar una indemnización a quienes adquirieron ilegalmente y se lucraron de las fincas que eran propiedad del Ayuntamiento en la ASU 1-B Punta Larga.

“Nos parecía lógico recibir el apoyo a estas propuestas, pero también es cierto que no nos ha sorprendido no recibirlo. Teníamos previsto que el gobierno municipal rechazaría nuestra propuesta, para seguir su tónica habitual en este asunto. Hay que tener en cuenta que, en todo este tiempo, lo único que se ha hecho por parte del Ayuntamiento lo ha empujado Sí se puede; si no hubiera sido porque se ha empujado desde Sí se puede, probablemente no se habría hecho nada”, apunta la concejala.

Coello precisa, no obstante, que, en los tres años transcurridos desde la aprobación de su moción sobre el caso en 2017, “solo se han hecho tres acciones” y las detalla: la elaboración del tercer informe jurídico solicitado, un acuerdo plenario para sustituir a los representantes municipales en la Junta de Compensación y el envío de un escrito al Registro de la Propiedad para comprobar quiénes son los actuales propietarios, pero el registro de la propiedad hace dos meses, que no ha respondido y el ayuntamiento ni siquiera ha reiterado su petición de información.

“Ante esta pasividad, no podemos tener confianza en que el Ayuntamiento actúe con contundencia en uno de los principales problemas urbanísticos de Candelaria y que, además, según los propios informes municipales, entraña numerosas presuntas irregularidades de altísima gravedad”, concluye la portavoz de Sí se puede.

En el pleno también se pidió, por parte del Partido Popular, un ruego para que las luces de Navidad se apagaran desde las diez de la noche a la seis de la mañana, porque “con el toque de queda no tiene sentido mantenerlas encendidas”, comentó José Miguel Olivera.

Corte de agua en Las Cuevecitas

Aqualia informa de un corte de suministro temporal de agua programado para hoy en Las Cuevecitas. Está previsto que el corte se prolongue entre las 23.00 horas de hoy hasta las 6.00 horas de mañana, aproximadamente.

Estos trabajos consistirán en la sustitución de un tramo de red de abastecimiento derivado de la avería que se produjo el pasado sábado día 26 -que dejó sin agua a Las Cuevecitas y aledaños desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde- y se realizarán de madrugada para afectar lo menos posible a las personas afectadas por el mismo. Desde Aqualia se recomienda a los vecinos tener operativos sus depósitos de reserva de agua.

Este es un incidente más en la red que parte del depósito de Las Cuevecitas, obsoleta por el tiempo de su creación y escasa por el aumento considerable de viviendas en las calles que llegan hasta la autopista del Sur.