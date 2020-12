El ICHH pide que también se done sangre en Navidad

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) ha diseñado una acción especial durante la campaña navideña con el objetivo de facilitar la donación de sangre en las salas de extracción ubicadas en puntos de gran afluencia de público.

Según informa la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ante la previsión de que el número de donaciones de sangre descienda durante la Navidad, se hace un llamamiento a los isleños para que planifiquen sus donaciones en un periodo en el que debe mantenerse el stock del Centro Canario de Transfusión para seguir atendiendo las necesidades de hemoderivados en los hospitales.

Para ello, se mantendrán operativas algunas salas de extracción ubicadas en centros comerciales durante los fines de semana y días festivos.

Al respecto, el ICHH ha recordado a la ciudadanía que toda la información sobre la localización, contacto y horarios de los puntos de extracción en todo el Archipiélago puede consultarse en la página web efectodonacion.com y en sus redes sociales.

PROTOCOLOS DE DONACIÓN

Para donar sangre es preciso pedir cita previa llamando al 012 (922 470 012 / 928 301 012), opción 8, de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas o cumplimentando el formulario publicado en el sitio web efectodonacion.com.

Antes de ir a donar se recomienda revisar la información publicada en esta misma página web en las pestañas de Información y Protocolo, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

El ICHH advierte a los donantes de la importancia de avisar en caso de que les surja algún imprevisto que les impida acudir a una cita confirmada, para que otra persona pueda ocupar esa plaza y se garantice así el objetivo de donaciones previsto.

REQUISITOS PARA LA DONACIÓN

Mientras, los requisitos básicos para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Además, en las circunstancias actuales es preciso cumplir algunos requisitos específicos como son: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

De igual modo, se recuerda a la población que las mujeres pueden donar hasta 3 veces al año y los hombres 4 veces, con un intervalo mínimo de 60 días entre donaciones.

GRAN CANARIA

En Las Palmas de Gran Canaria la sala de extracción habilitada en un local de la segunda planta del Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas estará operativa los días 24 y 31 de diciembre de 9:45 a 14:00, los sábados 26 de diciembre y 2 de enero de 9:45 a 14:00 y de 16:45 a 21:00 y los domingos 27 de diciembre y 3 de enero de 16:45 a 21:00 horas.

El punto de donación temporal abierto en el Centro Comercial Alcampo de Telde, junto a la administración de loterías La Brujita de Telde, permanecerá operativo el jueves 24 de diciembre de 10:00 a 13:45, los sábados 26 de diciembre y 2 de enero de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 y los domingos 27 de diciembre y 3 de enero de 17:00 a 20:45 horas.

Por su parte, el punto fijo del Banco Provincial de Las Palmas situado en la calle Alfonso XIII, número 4, de la capital grancanaria atenderá a donantes los días laborables de 9:15 a 14:45 y de 15:15 a 20:45 y permanecerá cerrado los días 24 y 25 de diciembre y 1 y 6 de enero. Este punto fijo dispone de vado de aparcamiento para donantes.

También se puede donar en los puntos fijos de la Red Transfusional Canaria en la Isla, sin necesidad de cita previa, dentro de los horarios previstos en cada uno de ellos, únicamente los días laborables. En el caso del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín se atiende a donantes de 8:00 a 13:30 y de 14:00 a 19:30; en el Hospital Universitario Materno-Infantil de 10:00 a 13:30 y en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, de 10:00 a 14:00 horas. Todos estos puntos disponen de plazas de aparcamiento reservadas para donantes y permanecerán cerrados los días festivos 24, 25 y 31 de diciembre y 1, 5 y 6 de enero.

TENERIFE

En Tenerife, el Banco Provincial de Santa Cruz de Tenerife, situado en la calle Méndez Núñez, número 14, de la capital tinerfeña, estará operativo los días laborables de 9:15 a 14:15 y de 15:15 a 20:30 y el sábado 26 de diciembre de 9:15 a 14:15 horas. Este punto dispone de vado de aparcamiento para donantes en la puerta.

El punto fijo de extracción en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona atenderá a donantes los días laborables de lunes a jueves de 13:15 a 19:00 y viernes de 8:15 a 13:30 horas. También cuenta con plaza de aparcamiento a disposición de las personas donantes.

Ambos puntos fijos permanecerán cerrados los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero.

Por otra parte, en las salas de la Red Transfusional Canaria en los hospitales de Tenerife se puede donar sin cita previa. La unidad de extracción del Hospital Universitario de Canarias permanece abierta de domingo a viernes de 8:30 a 21:30 y los sábados de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas. Excepcionalmente, los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero abrirá solo en horario de mañana, de 8:00 a 14:30 y los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero abrirá en horario de tarde, de 15:00 a 21:30 horas. Se puede aparcar en el Parking La Multa por solo 1€ las 24 horas acreditando la donación.

En el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se puede donar sangre los días laborables de 8:00 a 20:00 horas y el sábado de 9:00 a 13:00, y permanecerá cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero. El martes 5 de enero abrirá excepcionalmente en horario de mañana de 8:00 a 14:30 horas. También cuenta con vado de aparcamiento a disposición de los/as donantes.

RESTO DEL ARCHIPIÉLAGO

En cuanto al rescto de Canarias, el punto fijo de donación situado en el Hospital General de La Palma abre todos los días del año, incluidos festivos, de lunes a domingo de 10:00 a 20:00 horas. Se recomienda llamar para cita previa al teléfono 922 185 320.

Las salas de extracción en los hospitales de Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y El Hierro mantienen sus horarios habituales de apertura y permanecerán cerrados los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1, 5 y 6 de enero. Más información sobre horarios y teléfonos de contacto en este enlace: http://efectodonacion.com/puntos-fijos/.