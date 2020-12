Explosiona un coche en Nasville, Estados Unidos, y deja tres heridos

Un coche ha explosionado en Nashville, Estados Unidos, y ha dejado tres heridos. Ninguno de carácter grave.

Las autoridades policiales hablan, a esta hora, de un acto premeditado, es decir, un coche bomba. Pero la Policía y el FBI investigan las causas.

Officials believe the explosion in downtown Nashville this morning was an intentional act, according to a Metro Nashville Police spokesman https://t.co/FGgiAWBFh3

— CNN (@CNN) December 25, 2020