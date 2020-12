Manuel Artiles: “Tengo ilusión por ser una mejor versión de mí mismo”

Manuel Artiles se recupera de un accidente cerebrovascular que sufrió el pasado mes de abril, mientras está inmerso, “con mucha ilusión, ganas y energía”, en la preparación del Telemaratón Solidario que en esta edición de 2020 quiere ayudar a 32.000 personas sin recursos o en riesgo de exclusión. La iniciativa se desarrollará este martes, 22 de diciembre, desde la nave 10 de Mercatenerife.

-¿Cómo se encuentra?

“A pesar de que ha sido un año terrible para mí en todos los sentidos, por la experiencia que he sufrido y por el hecho de haberme ocurrido en medio de la pandemia, vivo una situación dura, pero enriquecedora. No ha sido fácil. Yo nunca pensé que renacer fuera tan doloroso y, a la vez, tan satisfactorio”.

-¿A qué se refiere?

“Fue duro volver a intentar hablar porque no se me entendía nada. Además, he aprendido a caminar de nuevo. Sabes que todo está en tu cabeza y tienes que luchar contra esta situación, y eso es un aprendizaje maravilloso. Los médicos dicen que es impresionante que en ocho meses me haya recuperado tanto y tan bien. Pero yo sé que mi recuperación lleva tiempo y que, por mucho que uno quiera, no puedes sanar algo que solo el tiempo puede lograrlo”.

“Nunca pensé que renacer fuera tan doloroso y, a la vez, tan satisfactorio”

-¿Está aprendiendo mucho de esta situación ?

“Sí, no solo con mi recuperación, sino con lo que veo en el hospital. Mi caso es un mundo, pero los de otras personas, lo son más. Me inspiran muchísimo. Veo a muchas personas que sufren y a la vez tienen ilusión por curarse. Eso me da energía y ganas”.

-Dicen que siempre hay alguien que lo pasa peor…

“Sí, además, uno nunca se imagina que cuando todo está bien en tu vida te va a pasar algo así. Yo tenía una carrera de éxito, viajaba… Y, de repente, todo cambia. La vida te da un golpe, pero, en realidad, yo lo veo como una oportunidad para reinventarme personal y laboralmente. Estoy ilusionado”.

-¿Es una prueba de vida muy grande?

“Quizás sea duro lo que voy a decir, pero yo estaba en un punto en el que un palo así era necesario para cambiar mi visión de la vida”.

“Hay 32.000 personas en la Isla que necesitan ayuda; entenderán que no están solas”

-Está recuperándose, pero también tiene fuerza, ganas e ilusión para celebrar el 22 de diciembre el Telemaratón Solidario…

“Al principio pensé que físicamente no iba a estar preparado y que iba a ser muy estresante para mi recuperación, pero cuando fui al Banco de Alimentos para decirles que no estaba bien y que la pandemia impedía hacerlo como en otros años, vi la nave y cambié de opinión. Se me ocurrió hacer el Telemaratón desde las entrañas del sitio donde se almacenan las donaciones”.

-¿Qué cambia en esta nueva edición?

“El 22 de diciembre haremos un programa especial de cinco horas de duración. Emitiremos desde las 12.00 hasta las 17.00 horas. Y veremos cómo llegan a la nave 10 de Mercatenerife las donaciones de particulares, supermercados, empresas de alimentación y del sector cárnico y agrícola. Compartiremos la imagen de cómo se llena el almacén del Banco de Alimentos y, en paralelo, mostraremos a dónde va a llegar esa ayuda. Inmediatamente después del Telemaratón, el Ejército y las empresas colaboradoras entregarán todos los productos conseguidos entre los que más lo necesitan para poder ayudarles en estas fechas”.

-En este terrible 2020 marcado por la pandemia del coronavirus COVID-19, ¿es más necesario que nunca este Telemaratón?

“Sí, este año hay 10.000 personas más a las que ayudar. Hay 32.000 personas con una certificación de derivación de los Servicios Sociales y vamos a ayudarlas. La pandemia no será un impedimento. Entenderán que no están solos, que es algo también muy importante para todos ellos. No tengo mis capacidades al cien por cien, pero he sentido el apoyo y el amor de mucha gente. Cuando desperté del ictus, los médicos me explicaron lo que me había pasado y cómo había reaccionado la gente. Eso fue algo muy importante para mí. La gente ha sabido perdonar mis errores como comunicador y empresario, y después de eso he hecho las cosas mejor. La gente, toda esa gente, me anima y me inspira. ¿Cómo no les voy a ayudar ahora a ellos?”.

“La gente me anima y me inspira; ¿cómo no les voy a ayudar ahora a ellos?”

-¿Cuáles son los productos que podemos donar para ayudar?

“Alimentos no perecederos, productos para el aseo personal, mascarillas y juguetes para los niños. Los recogemos en 90 puntos repartidos por toda la Isla. Puntos que pueden consultar en la página web www.mirametv.com. Pero ya te digo que estoy sorprendido y agradecido por la respuesta de la gente, que es muy generosa. La gente es maravillosa”.

-Ahora tiene la mirada puesta claramente en el Telemaratón Solidario, pero ¿tiene nuevos proyectos?

“Sí, y además estoy más ilusionado que nunca. Estoy muy bregado en mi recuperación, aunque lleva tiempo. Es necesario ir poco a poco”.

-¿Qué le pide al nuevo año?

“Le pido salud para todos. Toda la salud que este año nos ha faltado. Que venga vida, abrazos, besos, cariño y cercanía. Es un nuevo año para no cometer los errores del pasado. Para protegernos y proteger al otro. Para salvarnos todos. Es un año muy importante”.