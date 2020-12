Ni Moderna, ni Pfizer ni AstraZeneca: la propuesta española de vacuna, la más efectiva

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, no escatimaba en elogios el pasado mes de marzo hacia el equipo del CSIC encargado de desarrollar la propuesta de vacuna española; un grupo liderado por el mayor experto en coronavirus del país, el virólogo Luis Enjuanes. Al respecto, el titular de la cartera estatal reconocía que se trata de una fórmula “de una complejidad mayor”, pero también “de una efectividad mayor” frente a sus competidoras, por lo que “tardará un poco más” que las mismas.

Y hoy, a escasas horas de que comience la campaña de vacunación este domingo en las Islas, en España y en Europa, empleando el remedio de la compañía estadounidense Pfizer, toda vez que la Agencia Europea de Medicamentos dio luz verde al compuesto y ya se ha inoculado a parte de la población de Reino Unido, cabe recordar algunos detalles dados a conocer por Enjuanes sobre las ventajas de la solución frente a la COVID-19 que en los próximos meses puede estar en condiciones de ofrecer España. El científico, en una entrevista reciente con Antena 3, afirmó que la vacuna en la que trabaja ha logrado la denominada “inmunidad esterilizante”, que sería capaz de inutilizar la evolución del virus dentro del cuerpo casi por completo.

A modo de ejemplo, el español indicó que han probado inyectar a ratones vacunados “una dosis letal” del patógeno, de modo que, en circunstancias normales, debía provocarle la muerte. Sin embargo, gracias a la propuesta del CSIC, “el virus no es capaz ni de crecer un poco, porque están bien protegidos”. Un nivel de defensa ante la pandemia que, dijo, “que sepamos, no ocurre ni con la de Moderna, ni con la de Pfizer ni tampoco con la de AstraZeneca”, hecho que unido a la aparición de nuevas cepas del coronavirus en distintas partes del mundo, puede arrojar esperanza a la tan ansiada recuperación.

Precisamente, sobre el escenario posterior a la vacunación, el virólogo aseveró que aquellas personas que decidan no aplicarse la vacuna podrán tener limitada su presencia en determinados espacios. “¿No te quieres vacunar? Bien, yo no te puedo obligar, pero entonces no puedes entrar en institutos de enseñanza o en la universidad”, aclaró. Incluso hizo extensivas las consecuencias al entorno laboral: “Pueden haber empresas que se nieguen a admitirlos”. Y es que un negacionista o un detractor del remedio, de acuerdo con el experto, “lo que está es haciéndose daño a sí mismo, a sus familiares y su entorno más próximo”. “Hemos de ser, y yo creo que lo somos, suficientemente inteligentes como para vacunarnos nosotros mismos, pero, al mismo tiempo, ofrecer la vacuna de una forma cuasigratuita a los países que no tienen una buena posición económica”, concluyó.

EN CANARIAS

Tal como anunció la semana pasada el portavoz del Gobierno regional, Julio Pérez, en las Islas se pondrán hoy mismo las primeras dosis de la vacuna de Pfizer al tiempo que lo harán el resto de países del club comunitario. Para ello, la comunidad se ha provisto de un total de 54.600 unidades del producto, las cuales permanecen en ubicaciones secretas de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, debidamente custodiadas por las autoridades y ultracongeladas, a fin de favorecer su preservación.

Aun así, pese a las esperanzas que aviva la inminencia de la vacunación, no es menos reseñable que la mascarilla y las pautas para prevenir contagios seguirán presentes en nuestro día a día, ya que aunque podamos ser inmunes al virus, tenemos capacidad de transmisión.