Siete de cada diez viajeros arriban a las Islas con una prueba diagnóstica válida de COVID

Canarias inició ayer el control de los viajeros procedentes del territorio nacional que llegan a las Islas tras entrar en vigor la orden que obliga a realizarse una prueba diagnóstica de infección. El aeropuerto Ciudad de La Laguna Tenerife Norte fue un hervidero de pasajeros que llegaban a la Isla o partían hacia otros destinos aprovechando el fin de semana previo a Navidad.

Sin embargo, hubo menos operaciones y personas que en años pasados. En Canarias se realizarán este fin de semana 2.827 operaciones (1.687 nacionales y 1.140 internacionales), un 44,7% menos de los 5.119 vuelos de 2019. Hoy será el día de mayor tráfico, coincidiendo con el inicio del periodo de medidas más restrictivas para la isla de Tenerife.

Hasta las 13.00 horas de ayer habían llegado de la Península a las Islas un total de 1.403 pasajeros, de las cuales el 70% presentó el certificado de prueba negativa válida para SARS-COV-2 (PRC, test de antígenos o TMA) -realizado con 72 horas de antelación al viaje- en los puestos de control establecidos en los aeropuertos.

Algún pasajero presentó un certificado no válido, bien porque no pudo identificarse el laboratorio, por haberse cumplimentado a bolígrafo o por no identificar al pasajero. Los viajeros que no presentaron el certificado, o no fue validado, quedaron registrados y fueron emplazados a realizar un aislamiento hasta obtener el resultado negativo de una prueba.

La avalancha de llamadas para pedir cita previa y hacer la prueba gratuita (en el caso de residentes) o con descuento (si no lo es) desbordó los teléfonos habilitados por la red de laboratorios y el Gobierno de Canarias, por lo que se registraron en casi todos los 73 laboratorios peninsulares importantes colas de interesados que quieren volar a las Islas causando un notable malestar, indignación y dudas entre los que querían hacerse la prueba y su temor a quedarse tirados.

Lamentaban las dificultades para contactar con los laboratorios, hasta el punto de que algunos no permitían coger hora. La Casa de Canarias en Madrid organizará el lunes un operativo para realizar pruebas de antígenos a los que lo deseen.