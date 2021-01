Continúa la ‘guerra’ de estrategias en Arona en la cuenta atrás para el Pleno

La crisis política en el Ayuntamiento de Arona continúa en un compás de espera pendiente del próximo Pleno municipal, en el que los grupos que conforman la Corporación confían en que el secretario les comunique la notificación del PSOE de rechazar las alegaciones presentadas por el alcalde, José Julián Mena, contra su expulsión del partido y que se traduzca en el pase de este al grupo de no adscritos.

Falta por determinar si el Pleno será el ordinario de cada fin de mes (aunque en diciembre no se celebró “por falta de elementos decisorios, según explicaron fuentes municipales) o tendrá carácter extraordinario, como estudian los grupos de la oposición para garantizar así su celebración.

La proximidad de la cita está intensificando la guerra de estrategias entre los grupos políticos para aclarar la gobernabilidad del municipio tras la ruptura en dos mitades del PSOE, después de haber obtenido en 2019 la mayoría absoluta, con 14 de 25 concejales.

Fuentes municipales señalaron que en el Ayuntamiento hasta ayer no constaba oficialmente la notificación de la expulsión de Mena del Partido Socialista, cuya entrada, se especula, podría producirse en una fecha próxima a la celebración del Pleno.

El sector más próximo al regidor confía en la vía judicial que abrirá Mena para impedir una posible moción de censura. Para ello, solicitará medidas cautelares antes del Pleno, al entender que su partido no puede expulsarle por destituir a un concejal, una competencia que le atribuye la Constitución y las leyes”, aseguran fuentes próximas al alcalde.

En las últimas horas ha cobrado fuerza la posibilidad de que los concejales socialistas críticos con Mena emprendan alguna acción legal contra el secretario del Ayuntamiento, al considerar que no interpretó adecuadamente la ley para eliminar el punto del orden del día del Pleno de noviembre en el que se debía notificar la expulsión de Mena del PSOE y su pase al grupo de no adscritos. Algunas fuentes aseguraron que el jueves se presentó una “querella”, extremo que fuentes del juzgado no pudieron confirmar anoche a este periódico.

En el plano político continúa el enredo. El único partido que se ha referido en las últimas horas a la crisis aronera ha sido el PP para reprochar al PSOE su “lentitud” a la hora de desbloquear la situación y anunciar que trabajará para “favorecer una mayoría”.