El Iberostar Tenerife reta al líder Real Madrid

Dejando a un lado el Clásico del baloncesto español, el choque entre el Iberostar Tenerife y el Real Madrid es el mejor partido que se puede ver, hoy por hoy, en la Liga Endesa. Dos equipos que lo han ganado casi todo en la competición doméstica, ya que los de Txus Vidorreta solo han perdido dos partidos (Barça y Baskonia), mientras el coloso blanco viene de perder su primer partido ante el FC Barcelona. La cita entre aurinegros y merengues es esta tarde, a partir de las 17.00 horas en el desangelado Pabellón del Santiago Martín. Una verdadera lástima que la afición del CB Canarias no puede ver in situ un partidazo entre dos equipazos, pero como mal menor podrán ver al equipo de sus amores por el canal Vamos de Movistar.

Txus Vidorreta solo cuenta con las bajas de Dejan Todorovic y Georgios Bogris, tras volver a la rotación el ala-pívot Aaron Doornekamp en el choque que disputó el Iberostar Tenerife frente al Movistar Estudiantes. Además, Dani Díez y Santi Yusta podrán estar disponibles si el entrenador vasco lo considera oportuno.

El último antecedente entre estos equipos fue el pasado mes de septiembre cuando se vieron las caras en las semifinales de la Supercopa de España que se disputó en el Santiago Martín. En aquella ocasión el triunfo se decantó de lado madridista por 79-92, con actuación estelar de Rudy Fernández que anotó cinco triples de nueve intentos.

Para ganar a un equipo como el Real Madrid, el conjunto tinerfeño deberá minimizar las pérdidas de balón, controlar el rebote defensivo para impedir segundas opciones al rival, y mantener una defensa firme e intensa la mayor parte del choque. También resultará clave que los de Pablo Laso no puedan correr en transiciones vertiginosas tras pérdida del balón del adversario.

Uno de los mejores duelos que depara este choque será el el face to face en las alturas entre los dos jugadores franquicia de Iberostar Tenerife y Real Madrid: Gio Shermadini y Edy Tavares. De todos modos, ambos conjuntos cuentan con un gran fondo de armario en los banquillos, que pueden ser determinantes por la gran calidad que atesoran todos ellos.

Pablo Laso no podrá contar para este encuentro con Sergio Llull y Gabi Deck, ya que ambos resultaron lesionados en el partido de Euroliga que jugó el pasado martes en Estambul ante el Anadolu Efes. Tampoco estará Anthony Randolph, recién operado del Talón de Aquiles. Se desconoce si el nuevo fichaje, Alex Tyus, será de la partida. El pívot estadounidense, con nacionalidad israelí, es un viejo conocido del Iberostar Tenerife, ya que se vieron las caras en el mismo grupo de la Basketball Champions League con su anterior equipo, el Galatasaray turco.

Una competición europea que volverá a escena el próximo miércoles para los de Vidorreta con la visita del Dinamo Sassari italiano, único conjunto que derrotó a los aurinegros.

Vidorreta: “Para ganar al Madrid hay que estar bien en ataque”

El entrenador del Iberostar Tenerife, Txus Vidorreta dijo que para ganar al conjunto que prepara Pablo Laso “hay que estar bien, pero sobre todo en ataque”. El entrenador del conjunto aurinegro aseguró que “si jugamos bien en ataque le limitas las opciones para jugar llegando o en carrera, que fue una de las causas del último partido que nos enfrentamos contra ellos”. Recordó que contra el _Real Madrid, su equipo ha jugado bien en los últimos años, “pero no hemos conseguido ganar y quizás donde peor estuvimos y menos competimos fue en el último enfrentamiento contra ellos, en la Supercopa de donde tenemos que tomar nota de los errores que cometimos”. Vidorreta indicó que no hay diferencia del Real Madrid de Campazzo y el de ahora y afirmó que “es un equipo muy similar, donde Sergio Llull asume más galones y cuando él tiene el balón hay que empezar a temblar por la calidad que tiene”

Pablo Laso: “Es un partido grande y en la cancha del Iberostar Tenerife siempre es difícil ganar”

Pablo Laso analizó el Iberostar Tenerife-Real Madrid, correspondiente a la 18ª jornada de la Liga. El técnico blanco dijo: “Es un partido grande: primero contra segundo. Ellos nos reciben en su campo, en el que siempre ha sido difícil ganar. Es un equipo armado, que cubre muchas situaciones del juego. Nos pondrán las cosas difíciles y tendremos que dar una buena respuesta para tener opciones de llevarnos el partido”. “Es un choque muy complicado y no tendrá nada que ver con el encuentro de la semifinal de la Supercopa. Ha habido cambio de jugadores y es un equipo que tiene un buen juego de pick and roll. También hay que destacar su defensa, que hace que sean muy consistentes en los partidos. No están en la parte alta de la clasificación por casualidad y tiene mucho mérito la temporada que están haciendo”.

ROSTER

IBEROSTAR TENERIFE

4 Santi Yusta E 23 2.00

6 B. Fitipaldo B 29 1.83

9 M. Huertas B 37 1.91

10.S.Salin E 29 1.90

21.Butterfield E 28 1.91

11.Dani Díez A 27 2.01

13.Sergio Rguez A 27 2.03

34.T.Cavanaugh AP 26 2.06

42.Doornekamp AP 35 2.01

22.Sulejmanovic P 25 2.04

35.Frann Guerra P 27 2.14

19.Shermadini P 31 2.16

REAL MADRID

1 Fabian Caseur A 33 1.96

5 Rudy Fernández A 35 1.96

6 Alberto Abalde A 25 2.02

8 N. Laprovittola B 30 1.90

9 Felipe Reyes AP 40 2,04

12 Carlos Alocén B 20 1.94

16 Usman Garuba P 18 2.03

20 Jaycee Carroll E 38 1.88

22 Edy Tavares P 28 2.20

33 Thompkins AP 30 2.08

35 Boris Tisma A 18 2.05

44 Jeff Taylor A 31 2.01