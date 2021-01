El Lugo amenaza el constante crecimiento de los blanquiazules

El CD Tenerife retoma esta tarde en el Anxo Carro gallego el pulso a la competición liguera. La Copa del Rey, a pesar de la eliminación, dejó buen sabor de boca en los blanquiazules, que esperan ante el Lugo mantener la racha positiva que llevan en la Liga. Delante estará el equipo del tinerfeño Iriome González, quien echó raíces hace mucho por aquellas tierras y hoy se reencuentra con el equipo de su tierra.

El Villarreal sudó la gota gorda en el Heliodoro el pasado fin de semana para echar del torneo del KO a los tinerfeños. Los de Ramis crecieron también ante los de Emery y, aunque perdieron, siguen afianzando las ideas del míster tarraconense, que ha hecho crecer al equipo gracias al orden defensivo.

La semana blanquiazul ha estado marcada por las lesiones. Numerosos jugadores del plantel no pudieron viajar ayer con la expedición tinerfeña. Tantos que Ramis prácticamente se quedó sin bandas para medirse a los de Mehdi Nafti.

No están disponibles Nono, Álex Bermejo, Suso Santana, Shashoua y Jacobo González, todos ellos extremos. Por supuesto que tampoco figura en la relación de citados Borja Lasso, quien podría quedarse sin ficha debido a su lesión de larga duración.

A causa de esta larga lista de ausencias, Ramis tuvo que tirar de los canteranos Víctor, Dylan y Félix para completar la lista de convocados. También están los habituales Jorge Padilla y Javi Alonso.

Además, regresa a los planes del míster Ramón Folch, ya recuperado de los problemas físicos que le impidieron jugar en los últimos encuentros, e, igualmente, Alberto Jiménez vuelve a estar disponible después de cumplir dos partidos de sanción.

Las bajas obligan a retocar los costados y es bastante probable que ante el Lugo se vea un doble lateral. Por la derecha podrían jugar Kakabadze y, por delante, Moore, mientras que por la izquierda, Álex Muñoz y Pomares. Sin embargo, en este carril zurdo existe la opción de que Vada también aparezca, algo que ya Ramis probó ante el Villarreal. Arriba no hay duda de que formarán Apeh junto a Sol, una dupla que en las últimas jornadas se entiende a la perfección.

Nafti también tendrá que retocar el once por la baja, por acumulación de amarillas, de Gerard Valentín, uno de los jugadores que más profundidad aporta al equipo. No obstante, recupera al panameño José Luis Puma Rodríguez, Luis Ruiz y a Iriome González. El icodense ya es medio gallego y esta temporada las lesiones no le están dejando tener continuidad.