Juan Carlos Cordero: “Quiero que pasen cosas en el capítulo de entradas y salidas”

Juan Carlos Cordero, director deportivo del CD Tenerife, aprovechó la presentación de Sergio González, primer refuerzo en la ventana de invierno, para hacer un repaso a los posibles movimientos en la plantilla que dirige Luis Miguel Ramis antes del cierre de esta segunda ventana el próximo 31 de enero. “Quiero que pasen cosas en el capítulo de entradas y salidas, pero depende del mercado y de las salidas. Me gustaría reforzar la plantilla y que viniera uno o dos jugadores, y los que no tienen minutos puedan marcharse y estar felices, pero está siendo un mercado raro para todos los equipos por el control financiero y los recortes”.

Nombres propios como los de Valentín Vada, Otar Kakabadze, Joselu Moreno u Adrián Ortolá están en la rampa de salida del club, aunque Cordero aseguró que sus salidas dependen de ellos mismos. “Entiendo que los jugadores que no jueguen estén incómodos, pero está en sus manos. Si Ortolá sale tendría que mirar a otro portero, si no sale no llegará ninguno. También las salidas de Valentin Vada o de Joselu dependen de ellos, pero no puedo decir si saldrán o no, y en cuanto a Kakabadze, si se queda, será uno más de la plantilla”.

El director deportivo blanquiazul reconoció que son días de mucho ajetreo en los despachos en busca de algún mirlo blanco que se pueda incorporar a la disciplina del CD Tenerife. “He preguntado por muchos jugadores, en todas las demarcaciones, también en la portería. Tengo que estar preparado por si hay alguna salida o venta. No hay cerrada ninguna posición en la plantilla”.

La dirección deportiva del club, en estrecha comunicación con el entrenador Luis Miguel Ramis, tiene claro que posiciones son las que hay que reforzar. “Por dentro el equipo está bien armado, pero nos falta velocidad por fuera para llegar con gente de banda. Por ahí podríamos mejorar, pero otra cosa es lo que podamos encontrar”, dijo sobre la posibilidad de fichar extremos.

Cordero también se refirió a la opción de dar la baja federativa a Borja Lasso cuya recuperación se puede alargar hasta el final de la temporada. “Estamos contemplando la posibilidad de utilizar su licencia federativa. No soy el idóneo para hablar sobre cómo está ahora mismo Borja Lasso. Lleva más de un año fuera y no sabemos cuándo podrá estar de nuevo con nosotros”. Sobre su lesión y posible fecha de regreso a la actividad manifestó que espera “poderlo disfrutar, pero veremos, junto a los servicios médicos, como está. No tiene sentido dar el segundo paso antes de que se dé el primero”, aclaró

Otros tres nombres propios salieron a la palestra para que sigan más tiempo en el CD Tenerife: Fran Sol, Aitor Sanz y Álex Muñoz. El director deportivo repasó la situación contractual de todos ellos. “Hay que disfrutar de la temporada que nos está dando Fran Sol. Está implicado al 100 %. Nos gustaría tenerlo más tiempo pero pertenece a otro equipo que pagó mucho dinero por él. Aitor Sanz está renovado desde hace unas semanas, porque se lo ha ganado en el terreno de juego. En cuanto a Álex Muñoz está muy cerca por partidos de hacerlo por una temporada más”.

Elogios a Ramis

Juan Carlos Cordero señaló que el club está muy satisfecho con el entrenador, el cuerpo técnico y la plantilla. “Los futbolistas han dado un cambio radical al equipo después de haber empezado irregulares, aunque seguimos estando más cerca del descenso. La plantilla cree en lo que está haciendo el técnico y así se ven más cerca de ganar. Cuando ha tenido un poco de entrenamiento y con semanas de trabajo más largas, se ha visto el cambio”.