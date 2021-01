La concejala de Bienestar Social de Arafo se vacunó por ser la responsable del geriátrico municipal

Virginia Rodríguez Delgado, primera teniente alcalde y concejala de Bienestar Social, Empleo, Desarrollo Local e Igualdad de Arafo y encargada de la residencia de mayores María Auxiliadora, se vacunó el pasado día 4 de enero contra la COVID-19 -la segunda dosis de la vacuna Pfizer se la tiene que poner el lunes- atendiendo al listado que el Servicio Canario de Salud envió el 30 de diciembre con los nombres de los 31 usuarios y 27 trabajadores que tenían que vacunarse, entre los que se encontraba la concejala, al ser la responsable de la gestión del centro de mayores de propiedad municipal.

Ante la polémica generada en España por el hecho de que cargos políticos se hayan saltado “la cola” para recibir la vacuna, Virginia Rodríguez (32 años), ha querido dejar claro que “mi actividad diaria está muy ligada al geriátrico, soy la persona a la que llaman cuando hay cualquier problema o cuando tenemos actividades en el centro, no ha partido de mí la idea que tuviera que vacunarme. Es más, estaba en la lista del SCS y no podía negarme, porque me hacían firmar un papel. Ya me hubiera gustado a mi que se hubiera vacunado mi abuela de 93 años, antes que yo. ¿No le parece?”, comentó Virginia Rodríguez, quien en abril, en pleno estado de alarma, tuvo que asumir el papel de coordinadora del centro ante la baja, por “estrés”, de quien ejercía ese cargo. Ahora, dentro de unos meses tendrá que volver a ocupar ese puesto al estar embarazada de cuatro meses la actual coordinadora.

“Me molesta que puedan pensar que me he vacunado por ser política y no por el contacto diario que tengo con los mayores. Es más, ellos mismos, poco menos que me exigían “tú te vas a vacunar también”, porque entre otras razones yo era la encargada de ir convenciéndoles de la necesidad de la vacuna, aunque algunos, por ciertas patologías, no lo han podido hacer aún”, comentó la primera teniente alcalde de Arafo, que seguirá en sus áreas, a pesar de la entrada en el Gobierno local de los tres concejales socialistas. El lunes recibirá la segunda dosis de la vacuna y en 28 días debería estar inmunizada.