Los Reyes Magos visitan La Laguna para saludar a los niños y niñas desde la distancia

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna, que dirige Carla Cabrera, informó ayer de que los Reyes Magos de Oriente llegarán hoy al municipio para cumplir con el compromiso adquirido desde hace siglos con los niños y niñas de todo el mundo. Aunque este año no se celebrará la tradicional cabalgata del casco histórico por motivos de seguridad debido a la actual crisis sanitaria, la edil confirmó que Sus Majestades recorrerán los seis distritos para saludar a los menores y sus familias, siempre desde la distancia y cumpliendo con todas las medidas sanitarias contra la COVID-19.

De acuerdo a la programación prevista para celebrar este día, las seis comitivas de los Reyes Magos comenzarán su recorrido por cada uno de los distritos a las 17.00 horas, excepto en el caso de La Cuesta, ya que Sus Majestades visitarán previamente, a las 16.30 horas, el Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Debido a la avanzada edad de Melchor, Gaspar y Baltasar, y ante la necesidad básica de proteger a la población frente a la pandemia, desde el área se solicita a la ciudadanía máxima prudencia y responsabilidad para disfrutar de este día tan mágico de una manera segura. Con este objetivo, se recomienda a los vecinos y vecinas que vean pasar a las comitivas reales desde sus casas (ventanas, balcones y azoteas) y que eviten salir a la calle para no generar aglomeraciones. En caso de que las personas estén en la vía pública en el momento en que se desarrolla la ruta, se pide que no sigan a los cortejos, que mantengan la distancia y que hagan uso de sus mascarillas. Además, se comunica que no se repartirán caramelos ni se recogerán cartas para limitar los contactos.

“Aunque Sus Majestades no podrán visitar cada rincón del municipio, desde el Ayuntamiento hemos realizado un gran esfuerzo para que lleguen al mayor número posible de calles de los seis distritos”, resaltó Carla Cabrera. Los recorridos exactos -añadió- no se darán a conocer para no generar multitudes, pero avanza algunos de los lugares por los que pasarán.

Entre ellos, citó, en la zona Centro: la plaza de El Cristo, plaza de la Junta Suprema, iglesia de San Benito, iglesia de La Concepción, San Honorato, polígono de Padre Anchieta, El Cuadrilátero, Cruz de Piedra, Avenida Los Menceyes, Barrio Nuevo, La Verdellada o Plaza del Adelantado.

La comitiva de la zona de La Cuesta partirá del Hospital Universitario de Canarias y recorrerá, entre otros puntos, Vistabella, plaza del Tranvía, barrio de La Candelaria, El Rocío, Villa Hilaria, Finca España, Pueblo Hinojosa, Valle Colino, Las Nieves, Avenida de Los Menceyes, Princesa Yballa, La Higuerita y Las Mantecas.

En la zona de Taco, los Reyes Magos pasarán por San Matías, San Luis Gonzaga, El Cardonal, La Hornera, Los Andenes, Los Majuelos, Las Chumberas, Guajara y San Bartolomé de Geneto.

Respecto a la zona de Guamasa, la comitiva real recorrerá Santa Rosa de Lima, Cruz Chica, El Ortigal, Los Rodeos, Camino La Villa, El Coromoto, San Lázaro, San Miguel de Geneto, Los Baldíos, El Centenero, San Benito, San Diego, Las Gavias, Camino del Tornero, entre otros puntos.

En la Comarca Nordeste, Sus Majestades de Oriente pasarán por La Punta del Hidalgo, la Urbanización Verneta, las Piscinas de Bajamar, Achimencey, Club Náutico, La Palmita, el puente de Valle de Guerra, Las Toscas, Camino del Moral, Ramal de Tejina, Camino Pico Bermejo, el Centro Ciudadano de Tejina, La Hoya Baja y Las Furnias.

Al mismo tiempo, en la zona de Las Mercedes, los Reyes Magos pasarán por la plaza de Las Mercedes, Jardina, Cruz de los Álamos, Camino del Rayo, Camino de Las Mercedes, Madre del Agua, San Diego (La Manzanilla) y Camino de Las Peras.

“Este nuevo año comienza marcado por la crisis sanitaria y no nos ha quedado más remedio que adaptar nuestras vidas y tradiciones a la nueva normalidad provocada, pero siempre manteniendo la ilusión de ediciones pasadas y con el propósito de conservar la magia del 5 de enero”, subrayó la concejala de Fiestas.