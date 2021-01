Primera jornada de protesta de los taxis, hoy, en la Rambla de Santa Cruz

Hoy tendrá lugar la primera de la dos jornadas de protesta convocadas por Élite Taxi en Santa Cruz, la asociación mayoritaria dentro del sector. Se mantiene el recorrido original por la Rambla de Santa Cruz entre los cruces de las calles Numancia y Costa Grijalba, y desde las 12.00 hasta las 14.00 horas. Finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dio la razón a los taxistas, que habían recurrido la decisión de la Subdelegación del Gobierno de limitar el recorrido propuesto. La justificación para reducir recorrido y horario, según argumentó la Subdelegación era la coincidencia con la hora de salida de los colegios ubicados en la zona y la posible dificultad de acceso a los hospitales también ubicados en las inmediaciones.

Sin embargo, tal y como se recoge en la sentencia del TSJC, y a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, el alto tribunal canario no estima suficientes estas justificaciones. “Consideramos que no se ha acreditado suficientemente en el expediente administrativo peligro cierto para personas ni bienes, sino molestias a la circulación que, evidentemente, son consustanciales a todo acto de ejercicio del derecho de manifestación. No puede considerarse que un posible mayor tiempo de espera en su recogida por un progenitor que acuda en coche ponga en riesgo la persona de un menor de edad. En cuanto a los hospitales cercanos, correspondía a la administración actuante acreditar que no existiría ninguna vía alternativa para llegar a los mismos, pues es a quien limita o restringe un derecho fundamental a quien corresponde la carga de probar que concurren los presupuestos de hecho que justifican esa limitación o restricción. Por lo demás, basta la vigencia de la normativa de circulación de vehículos a motor y ciclomotores por vías públicas para garantizar que en la hipótesis de que sea preciso el paso de ambulancias, vehículos de bomberos o de análoga naturaleza, así se les dará por parte de los manifestantes, que además son profesionales de la conducción. Por consiguiente, no se aprecia la concurrencia de ninguna de las excepciones que permiten la limitación o restricción del ejercicio del derecho fundamental de reunión”.

La protesta de los taxistas, que se repetirá mañana, obedece, según afirman desde la asociación convocante, a la falta de apoyo del Ayuntamiento capitalino al sector del taxi. El presidente de Élite Taxi, Miguel Ojeda, señala como principales motivos de la manifestación la falta de apoyo económico en este 2021 para hacer frente a la crisis que enfrenta el sector. También mañana, a las 13.00 horas, está prevista la celebración de una Mesa del Taxi para abordar los asuntos pendientes, con la presencia de todas las asociaciones y presidida por el concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra.