Ramis: “No pensemos que estos últimos partidos nos van a dar superpoderes”

Luis Miguel Ramis se encargó ayer de bajar a la tierra a aquellos de su plantilla que se hayan creado “expectativas erróneas”. “Espero que no pensemos que estos últimos partidos nos van a dar superpoderes y que vayamos a Lugo y ganemos de forma sencilla”, dijo de manera elocuente el preparador blanquiazul durante la rueda de prensa telemática previa al compromiso contra el Lugo.

Ramis quiere a los suyos igual de centrados que hasta ahora. “Espero es que no caigamos en expectativas erróneas”, sostuvo el preparador después de que sus jugadores hayan sido capaces de enlazar cinco victorias consecutivas. Advirtió, además, que el cuadro gallego es “un equipo con buena organización, agresivo, con buena inercia y que en campo rival acelera y llega con muchos jugadores. Como siempre, hay que hacer un partido muy competido, intentando minimizar los puntos fuertes del rival y tratar de aprovechar los tuyos. Seguir en la línea de saber que todo cuesta mucho, que para sumar los tres puntos hay que trabajar”.

Ni siquiera se fia de la mala racha de resultados que arrastra el conjunto en el que milita el tinerfeño Iriome. El Lugo solo ha ganado un partido de los últimos nueve disputados. “Cada uno tiene sus problemas, son altibajos de la competición, que seguramente nos pasará a nosotros. A nadie le gusta abandonar la ola cuando estamos arriba, pero todos los equipos están pensando en continuar con la buena dinámica y otros en intentar revertirla”, explicó.

También habló de las alternativas que tiene en el plantel para suplir las numerosas bajas a los extremos. Al respecto, reconoció que “la posibilidad de tener laterales que también puedan actuar en las bandas un poco adelantados a mí me ofrece recursos, pero elegiremos la opción que mejor se adapte, que precise el equipo en un partido de estas características”. Por estos motivos aseguró que tiene claro los jugadores que van a participar hoy en los extremos.

En este sentido, entiende que no hay un único motivo para explicar las numerosas bajas que padece esta semana el equipo. “Es muy difícil ir a la guerra y no sufrir un disparo. Ojalá sea por eso. Es un grupo que se cuida muy bien, la nutrición, el esfuerzo… intentamos tener todo controlado y es difícil acertar el motivo de las lesiones. Cuando vas al límite y das un paso al frente, te pones en la primera línea de batalla es muy susceptible que sufras. Ojalá no hayan más, pero es difícil. Es producto del esfuerzo y de muchas cosas más”, abundó.

Incluso parte con opciones de debutar Sergio González, hasta ahora único refuerzo que ha llegado en el mercado invernal. “Está bien, va sumando y es un chico inteligente. Le hemos puesto al día de lo que trabajamos y lo ha entendido perfectamente”, indicó sobre el jugador cedido por el Cádiz.

También ha destacado el técnico blanquiazul que el canterano Javi Alonso “ha dado un paso más”, es “un chico excepcional” y “reúne muchas cosas. Es notable técnicamente y muy inteligente tácticamente”, relató.