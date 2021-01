Santa Cruz exige al Gobierno que declare la emergencia para las pymes

La ida y venida a la que están sometidos sectores como el de la hostelería o el comercial con los cambios de nivel provocados por el avance o retroceso de la pandemia en las Isla, ha llevado a que algunas asociaciones empresariales apunten a que prefieran seguir cerrados antes que someter sus negocios al estrés de aperturas y cierres continuos, puesto que cada cambio les hace incurrir en unos gastos que, ahora mismo, muchos ni siquiera pueden afrontar. Frente a eso, demandan ayudas directas para sobrellevar el actual panorama. Una demanda, la de líneas de ayudas, a la que se une el Ayuntamiento de Santa Cruz, que exige al Gobierno de Canarias la declaración de emergencia para las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la capital, principales actores del tejido productivo de Santa Cruz.

“Es necesario que el Ejecutivo canario ponga en marcha de forma inmediata líneas de ayuda a los 11.000 autónomos que hay en Santa Cruz y que asisten con perplejidad a cada rueda de prensa desde Presidencia, cuando se habla de niveles o cambios de fase sin especificar lo que supone para ellos, ni lo que pueden esperar. Parece más una mala película de terror que un gobierno tomando decisiones”. Quien así se expresa es el edil delegado de la Sociedad de Desarrollo en Santa Cruz, entidad encargada de dar soporte al tejido empresarial en la capital.

“Santa Cruz está aguantando bien el embate de la pandemia en cuanto a contratos se refiere. Acumulamos el 43% de todos los que se firman en Tenerife, pero estamos preocupados por los más de 26.000 parados que ya registra la capital. Ahora mismo, ya no nos atrevemos a hacer predicciones en la evolución del desempleo en la capital, lo que parece seguro es que se va a genera el peor escenario posible en la historia del municipio, uno que nosotros situábamos en más de 31.000 personas, y a que ahora no sabemos en cuánto se va a poner esa cifra”, explica Cabello.

Es por eso que, critica el también edil de Fiestas que, “en el peor momento posible, desde los ayuntamientos nos estamos encontrando con que el Gobierno de Canarias no tiene nuevos proyectos de cara a este 2021. Me parece dramático que por parte del área de la Dirección General de Comercio no haya ya sobre la mesa propuestas o, al menos, convocatorias de mesas de trabajo técnico-políticas para generar proyectos frente a las dramática situación que están afrontando nuestras pymes”.

El también edil de Organización del Ayuntamiento considera “incapaz” a la Dirección General de Comercio para hacer frente a la actual situación. “Han demostrado una incapacidad manifiesta para la gestión de esta crisis, por eso exigimos a la Consejería de la que depende Comercio una inmediata reacción para inyectar ayuda a los sectores económicos de Santa Cruz”.

Cabello, además de criticar, propone, entre otras medidas, que se realicen reuniones sectoriales para clarificar la situación que se está viviendo en cada uno de los sectores productivos y conocer sus demandas. Santa Cruz, como capital de provincia, es, según Cabello, motor de la economía de la Isla, por lo que su petición de rescate y emergencia para las empresas capitalinas está más que fundamentada. “Nuestra menor dependencia del turismo ha hecho que nuestras empresas estén resistiendo mejor que las ubicadas en el sur de la Isla, pero no podemos dejarlas en este momento tan dramática sin un plan de apoyos que les permitan seguir tirando del carro económico de la Isla. Por eso exigimos una reacción inmediata por parte del Gobierno de Canarias antes de que, para muchas de ellas, la situación sea irreversible”, concluye Cabello.

Santa Cruz cerró 2020 con casi 5.000 parados más que en 2019, en una clara progresión del desempleo, que, como ha reconocido Alfonso Cabello, está lejos de frenarse. La posibilidad de que el desempleo aumente por el cierre de empresas, la mayoría vinculadas al comercio y la hostelería, es lo que lleva al Ayuntamiento a presionar para que haya una respuesta regional a la situación empresarial en la capital. Una situación que, ahora mismo, con el cambio de nivel de alerta, también comienza a sufrir Gran Canaria.