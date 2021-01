Sergio González ya habla en clave blanquiazul

Sergio González, centrocampista cedido por el Cádiz hasta el 30 de junio, fue presentado por el CD Tenerife. El futbolista gaditano es la primera incorporación en la segunda ventana de traspasos. El director deportivo Juan Carlos Cordero es un viejo conocido del nuevo jugador blanquiazul. “El verano pasado tuvimos conversaciones, pero contaba con quedarme en el Cádiz tras lograr el ascenso a Primera División. Ahora me he quedado sin ficha y hemos vuelto a retomar el contacto. Tuve muy buenas referencias de este club y, al final, decidimos emprender este nuevo reto. Tengo muchísimas ganas y muchísima ilusión”.

El nuevo jugador del representativo tenía muy buenas referencias del club y de la Isla por parte de la amplia representación tinerfeña con la que cuenta el Cádiz: Álvaro Cervera, Roberto Perera, Filip Malbasic, Choco Lozano o Nano Mesa, todos ellos con pasado blanquiazul. “Roberto Perera me dijo que no me lo pensase y que viniese aquí. Que iba a un club con una buena afición. Malbasic y el Choco Lozano me dijeron lo mismo. Estuvieron muy contentos aquí y ahora mismo necesito un sitio en el que estar a gusto y poder competir al máximo nivel para poder disfrutar al máximo”.

Sergio González acumula dos meses y medio sin competir, aunque el jugador tiene posibilidades de entrar en la convocatoria de Luis Miguel Ramis de cara al partido del próximo sábado ante el CD Lugo en el Anxo Carro. “Es cierto que llevo dos meses y medio sin competir, pero he estado entrenando. Me encuentro bastante bien a nivel físico y estoy dispuesto a dar mi máximo rendimiento. Llevo unos días entrenando con todos los compañeros y me siento muy a gusto. Se nota que hay muy buen grupo y eso se está reflejando también en los últimos resultados. Espero poder devolver toda la confianza que me han dado a través de las redes sociales”.

El mediocentro defensivo relató que el entrenador, Luis Miguel Ramis, le ha pedido “que juegue fácil y que presione”, mientras que comentó que tiene una idea parecida a la forma de jugar de Álvaro Cervera. “Si no fuera por él, no estaría donde estoy”, comentó sobre lo que le ha aportado el entrenador del Cádiz.

Por último, el futbolista gaditano habló de los objetivos que se marca en esta nueva etapa en el representativo. “Puedo aportar trabajo, sacrificio y entrega. Nunca va a faltar eso en mí. Puedo dar salida limpia de balón como mediocentro. Desde la humildad y el compañerismo, trataré de hacerme con un hueco en el equipo”.