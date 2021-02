Al Gobierno le “preocupa” la evolución de la pandemia en Tenerife

El Gobierno de Canarias observa “señales preocupantes” en la evolución de la pandemia del coronavirus en la isla de Tenerife, que actualmente está en nivel 1 (semáforo verde) desde hace una semana, aunque con restricciones debido a las fiestas de Carnaval, pero donde la bajada en algunos indicadores “no termina de consolidarse”, según señaló el portavoz del Ejecutivo Regional, Julio Pérez.

El Consejo de Gobierno acordó ayer prorrogar hasta la medianoche del domingo los niveles de alerta ahora vigentes en todas las Islas, porque ese es el momento en el que terminan las medidas especiales que se dictaron para el Archipiélago de cara al Carnaval.

La opción de esperar hasta el domingo se debe, además, afirmó Pérez, a que en estos momentos se “aprecian una serie de tendencias” en diferentes islas que la Consejería de Sanidad quiere observar con algo más de tiempo, antes de tomar una decisión.

Tenerife presenta en estos momentos una tasa de contagios acumulada en 14 días (77,14 por 100.000 habitantes) que está casi en la mitad de la media de Canarias (124,5 por 100.000) y en la cuarta parte del promedio de España (349 por 100.000).

Sin embargo, a Sanidad le preocupa que en esa isla, donde rige ahora el nivel mínimo de alerta, “los contagios diarios no acaban de descender todo lo que se esperaba”, sino que parecen haberse estancado, y las cifras de pacientes con COVID en la UCI y hospitalizadas no disminuyen de forma apreciable.

“Algo pasa en Tenerife para que lo que era una línea descendente, no siga descendiendo”, señaló el portavoz del Gobierno.

Pérez aseguró, por ello, que respecto a Tenerife “no se descarta nada” de cara al domingo, ni siquiera devolver a la Isla al nivel 2 (semáforo ámbar), pero insistió en que no hay ninguna decisión tomada al respecto. Todo lo contrario, el Consejo de Gobierno resolvió esperar al domingo para tomar una decisión, con más datos y más tiempo de evolución.

Gran Canaria y Fuerteventura bajan de nivel

Como ya había adelantado horas antes el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, anunciará el domingo los nuevos niveles que estarán vigentes desde el lunes “con un informe actualizado” donde el escenario “más probable” es que algunas islas modifiquen su situación. De esta manera, lo presumible es que Gran Canaria baje de nivel 3 (semáforo rojo) al 2 (semáforo ambar), confirmó tanto Torres como Pérez, o Fuerteventura -de nivel 2 pasará al 1-, mientras que La Gomera o El Hierro continuarán en el nivel 1.

Por su parte, el Ejecutivo regional entiende que “parece más difícil” que se tome una decisión en este sentido para Lanzarote, “la isla que peor situación epidemiológica presenta en estos momentos”, y que no está dando por ahora razones para rebajar su nivel de alerta, que es de 4 (semáforo marrón, el máximo).