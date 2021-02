Canarias suma 4 fallecidos y 167 nuevos contagios; 90 en Gran Canaria y 56 en Tenerife

Canarias ha registrado 167 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las islas se eleva ya a 39.492 con 6.252 activos, de los cuales 83 están ingresados en UCI y 288 permanecen hospitalizados.

Asimismo, en las últimas 24 horas hay que lamentar el fallecimiento de cuatro personas en Canarias, un varón de 67 años en Gran Canaria y dos varones y una mujer en Lanzarote, con edades comprendidas entre los 80 y 94 años.

Dos de estos últimos fallecidos no figuran en el registro estadístico de hoy y serán incorporados en los próximos días, tras su validación. Todos los fallecidos permanecían en ingreso hospitalario y presentaban patologías previas.

La Incidencia Acumulada (IA) a 7 días se sitúa en Canarias en los 46,58 casos por cada 100.000 habitantes y la IA a 14 días está en los 109,04 casos por 100.000 habitantes. Hasta hoy se han realizado un total de 852.940 pruebas PCR en las islas, 18.816 de ellas en los últimos siete días, de las que 983 (5,22%) han resultado positivas. En el día de ayer se realizaron 2.692 pruebas.

Por islas, Tenerife suma 56 nuevos contagios con un total de 16.502 casos acumulados y 2.243 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 16.074 casos acumulados, 90 más que el día anterior, y 3.506 activos; Lanzarote suma 16 nuevos casos con 4.323 acumulados y 324 activos epidemiológicamente, y Fuerteventura tiene 1.559 casos acumulados con cinco casos más que la jornada anterior y 135 activos.

La Palma no registra nuevos casos y cuenta con 383 acumulados y 22 casos activos; El Hierro no registra nuevos casos, por lo que se mantiene en 268 acumulados y 15 activos, si bien esos datos no figuran recogidos así en el volcado del registro estadístico, que se actualizará en los próximos días.

De los casos activos en El Hierro, 13 corresponden a migrantes y 2 son casos autóctonos activos de la isla. Por su parte, La Gomera sin nuevos casos, continúa manteniéndose en los 209 acumulados y 2 activos.