Concepción deja entrever que se presentará a la reelección

Miguel Concepción despejó, a medias, uno de las principales interrogantes que existían en torno al CD Tenerife. Aprovechando la celebración del decimoquinto aniversario de su llegada a la presidencia de la entidad, dejó entrever ayer que tiene la intención de presentarse a la reelección cuando se debata la renovación del consejo de administración blanquiazul. Es más, aseguró que, si se presenta a este proceso, se celebrará en el mes de diciembre, mientras que, si no lo hace, habrá elecciones en junio. Incluso afirmó con contundencia que cuenta con los apoyos necesarios para renovar su cargo durante los cinco próximos años.

Esta clara declaración de intenciones la hizo durante el coloquio que mantuvo con tres periodistas de referencia de la Isla: Salvador García Llanos, Juan Galarza y Luis Padilla. “Lo más posible es que opte por presentarme y terminar los proyectos iniciados, porque no me gusta dejar las cosas a medias. No he tomado la decisión, pero maduro esa idea”, confesó durante un diálogo que se prolongó durante una hora y que difundió la entidad a través de sus canales de comunicación.

La charla que mantuvo con estos tres prestigiosos periodistas fue la austera forma de festejar su llegada a la presidencia, que aconteció un 15 de febrero de 2006. Ese día se celebró una junta extraordinaria de accionistas del CD Tenerife que acordó por unanimidad la dimisión del consejo de administración de Víctor Pérez Ascanio y el nombramiento de Miguel Concepción como presidente de la entidad blanquiazul.

Será nuevamente otra junta extraordinaria de los dueños del club la que decidirá qué hacer con el empresario palmero: renovarle su confianza o retirársela. Al respecto, Concepción confesó que, si se presenta, acudirá a esa cita con la victoria en el bolsillo: “En las elecciones los accionistas darán la soberanía del club al proyecto que más les convenza, pero, si yo me presento, la balanza estaría bastante inclinada. Es difícil que si me presento y hablo claro, no tenga los apoyos suficientes, no es un tema que me preocupe mucho”, aclaró.

El máximo dirigente del club se mostró esperanzado de poder ser el presidente en la celebración del centenario de la entidad. Ese es el horizonte que se marca Miguel Concepción: “Estamos trabajando en la preparación del centenario. Se ha nombrado a Milagros Luis Brito para coordinar todos los actos. ¿A quién no le hace ilusión estar como presidente del club en el centenario? Claro que me gustaría. Tengo todo este año para convocar elecciones y no tengo decidido si me voy a presentar o no, pero claro que me hace ilusión. Es la historia de este club, estar ahí, en el momento donde se culmina toda una vida del club, de las miles de personas que han estado y lo que significa para la Isla, la provincia y para toda Canarias. Es algo que tienta y que me gustaría, por supuesto”, confesó el presidente de la institución deportiva. Miguel Concepción se hizo con las riendas del club en una delicada situación deportiva y, sobre todo, económica, con el equipo coqueteando con los puestos de descenso a Segunda División B y con una deuda de 54 millones de euros. Precisamente disminuir esa enorme deuda ha sido una de sus principales labores durante los 15 años que ha estado al frente de la institución. “No se ve el trabajo que nos ha costado sanear este club. La afición no ve el trabajo que se hace detrás de la cortina. Lo único que sale a la calle son los éxitos deportivos o si ganas los partidos”, protestó el dirigente, quien ve este hecho como “algo injusto”. Aún así, confesó que llega a entenderlo. “Esa es la realidad del fútbol. No obstante, gracias a esa gestión hoy estamos mucho más preparados para afrontar un ascenso y el futuro. No hay que olvidar que en el 2006 este club no era ni siquiera viable. Hoy somos un club apetitoso y la gente sabe que somos un club cumplidor”, destacó.

Las obras de la Ciudad Deportiva

Miguel Concepción aseguró que no le gustaría dejar la presidencia de la entidad hasta que se culminen las obras de la Ciudad Deportiva, ya que no le gusta “dejar las cosas a medias”. “Me gusta cumplir lo que prometo. Y en las últimas elecciones prometí que quería culminar toda la infraestructura de la Ciudad Deportiva”, explicó al respecto.

Cree que estas instalaciones son la obra más importante en la historia del club y que dejarán “un legado para las futuras negociaciones”.

Recordó que la previsión era que los trabajos finalizaran este año, pero no ha sido posible. “Lo previsto era terminar este año, pero no ha sido posible por las circunstancias ajenas a todos. Entiendo que el Cabildo no haya podido dotar la parte que tiene en el convenio por la bajada de ingresos”, explicó. Cabe recordar que las obras están paralizadas en este momento y se está a la espera de firmar una modificación del convenio con el Cabildo de Tenerife, que aporta el 75% de la financiación, para que sus pagos se realicen durante los próximos cuatro años. “Las obras se han tenido que parar y es una pena, pero las negociaciones han culminado y se ha llegado a un punto en el que se dará una proyección de cuatro años más el Convenio. Estamos pendientes de firmarlo para negociar con la constructora y que termine las obras en algo más de un año”, explicó.

Si todo fuera como el dirigente desea, las instalaciones deportivas de Geneto estarían preparadas para ser inauguradas en el año del centenario de la entidad. Ese es el deseo del empresario palmero y uno de los motivos por los que se presentará, casi con total seguridad, a la reelección.

Opciones de meterse arriba

Miguel Concepción se mostró “optimista” en cuento a que cree que el equipo “todavía” tiene opciones de luchar por clasificarse para los puestos de promoción. Es verdad que ve al equipo en una buena dinámica deportiva, pero también reconoce que hay “cinco o seis equipos disparados” en la clasificación. Pero recordó que en fútbol “las matemáticas no funcionan” y que “dos más dos no siempre son cuatro. Por probabilidades ya nos toca ese ansiado ascenso, pero se tiene que dar las circunstancias y aprovecharlas. Arrancamos cada Liga con esa ilusión, pero también la tienen los otros 21 equipos. Lo seguiremos intentando”, sentenció.