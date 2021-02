Sara Cruz, actual Reina del Carnaval: “Me resultará extraño no poder vivir la fiesta en la calle”

El pasado 19 de febrero, los micrófonos del Recinto Ferial anunciaron que Sara Cruz Teja (Santa Cruz de Tenerife, 2001) con la fantasía Sentir de Sedomir Rodríguez de la Sierra, era la nueva Reina del Carnaval. Desde entonces la monarca, que representaba al Centro Comercial y de Ocio Alcampo La Laguna, no ha dejado de disfrutar ni un solo minuto, aún coincidiendo su reinado con la pandemia.

Un momento único y especial del que atesora recuerdos inolvidables ya que “dada la gran cantidad de emociones y sentimientos” que confluyeron en el momento de su coronación. De hecho, Sara Cruz asegura que “no tiene palabras para agradecer a todas las personas que formaron parte de su aventura como candidata”.

Aunque no duda en referirse a una persona en especial como responsable por su amor al Carnaval “siento que el momento de proclamación es un homenaje a mi abuela, ya que es ella, la que me inculcó la cultura carnavalera desde muy pequeña”.

“Extraño o atípico” son los adjetivos que usa para definir su reinado, pero no vacila en asegurar que “todos nos hemos adaptado a la nueva situación”. Echando la vista atrás, la joven chicharrera se muestra muy agradecida por las experiencias vividas: “Me quedo con un principio de año inmejorable, en el que también pude disfrutar del Carnaval en la calle”.

La monarca del Carnaval 2020 insiste en que se queda “con lo bueno; y ahora, con la nueva edición en marcha, estoy retomando esa ilusión, dejando atrás el parón ocasionado por el coronavirus”.

TRADICIÓN FAMILIAR

Sara Cruz es una carnavalera con mucha tradición, de hecho, su abuela Candelaria Sierra, fue presidenta de la Asociación Musical Chariraxi, y sería quien le diera la oportunidad de presentarse en dos ocasiones al concurso de Reina Infantil, en los que cosechó los entorchados de 1ª Dama en 2009 y 2ª Dama en 2011. También participó en varias ediciones del Concurso de Disfraces y ha vivido el Carnaval desde dentro, formando parte de la murga infantil Guachipanduzy.

La actual reina tiene claro que el Carnaval es muy importante en su vida, de hecho, asegura que es “la tradición más arraigada que tengo mi calendario anual”.

A lo largo del encuentro, la joven reconoce que “al vivir el Carnaval de forma tan intensa, me va a resultar extraño no poder vivirlo en las calles de Santa Cruz en esta ocasión”.

Mirando hacia el pasado, pone en valor los oficios artesanos que ponen en marcha el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y cómo ese legado pervive, “recuerdo cuando acompañaba a mi abuela, desde que terminaba mi jornada escolar, e íbamos juntas al local de ensayo ubicado en el Mercado del Barrio de la Salud, muy cerquita del Superchicha”.

Ya “desde agosto estábamos rodando con las fantasías, los arreglos de costura, los ensayos de repertorios, voces y coreografías, maquillajes…”. En definitiva, “el rango temporal y artístico donde no se vivía el Carnaval apenas existía para mí”, rememora.

Respecto a la edición 2021 de la fiesta, se muestra entusiasmada y se refiere como “diferente, que es la palabra de moda en estos últimos meses”.

Según Cruz, “para la situación que estamos viviendo, la programación está muy bien adaptada, porque hay mucha gente que vive el Carnaval intensamente y el Ayuntamiento capitalino lo ha tenido en cuenta”. Los eventos programados “mantendrán viva la chispa de nuestras fiestas, y de esta manera, la gente no se quedará con mal sabor de boca por tener un año en blanco en medio de este caos”.

ENTREGA DEL CETRO

En apenas unos días, Sara entregará su cetro a las Guardianas, que lo custodiarán hasta la próxima edición, un aspecto que se toma con humor “ya que seré reina durante dos años seguidos, algo insólito que no ha ocurrido nunca”.

Sara Cruz muestra su satisfacción por la realización de la gala “De Reinas a Guardianas”, con la que este año el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife homenajea la labor de los diseñadores y a las reinas de las últimas décadas.

Respecto a los planes de futuro, la joven monarca asegura que “de momento no me voy a presentar a ninguna convocatoria más, pero con lo novelera que soy y con el sentimiento carnavalero tan arraigado que tengo, igual me presentaré a Reina de la Tercera Edad, que es lo único que me quedaría por experimentar”.