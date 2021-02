Valera y Serantes eligen al Tenerife “por su historia”

Es cierto que hoy poco queda de aquel glorioso Eurotete que paseó con orgullo el nombre de la Isla por muchas partes. Pero en el imaginario colectivo futbolístico el CD Tenerife sigue siendo un equipo grande que ahora vive con penurias en la LigaSmartBank. Jon Ander Serantes y Germán Valera, fichajes del club en la ventana invernal, reconocieron ayer que se decantaron por el equipo tinerfeño “por la historia del club. Es un equipo grande aunque ahora mismo esté en Segunda División. Lo recuerdo de pequeño en Primera”, dijo el portero nada más pisar suelo tinerfeño. Esta idea la corroboró el extremo, quien por su juventud no tiene el mismo recuerdo que su nuevo compañero.

Reconoció este proyecto de jugador que “tenía otras opciones, pero siempre me han hablado maravillas de este club histórico, además del entrenador. Estoy seguro de que saldrá bien”. En realidad ese es su deseo, pues esta cesión es un paso enorme en su aún prematura carrera deportiva. “Estoy feliz e ilusionado con este nuevo reto. Estoy agradecido al Atlético de Madrid por la renovación y al CD Tenerife por brindarme esta oportunidad”, expresó Germán, quien se definió como “un extremo rápido, desequilibrante, que trabaja en defensa para ayudar al equipo… y también un pelín goleador”.

La apuesta por Serantes es mucho más segura, aunque viene sin competir recientemente. Sin embargo afirmó que ha estado trabajando por su cuenta para no perder la forma. “He estado entrenando y casi no he tenido vacaciones. He parado un poco, pero ya llevaba dos semanas entrenando en mi pueblo con el equipo de Segunda B porque tampoco se podía viajar. A mí me gusta mucho entrenar y ya será el míster el que decida si estoy preparado o no”, explicó en este sentido.

Desde que le surgió la opción real de recalar en la Isla, Serantes pidió opiniones a todos aquellos que conoce que han tenido relación con el CD Tenerife. “Todos los compañeros que conozco que han estado aquí, me han hablado genial de la Isla. También ha sido clave el hecho de que me llamasen directamente y no a través de mi representante”, indicó el guardameta, quien agradeció el insistente interés que tuvo Juan Carlos Cordero para ficharle.

En este sentido afirmó que habló mucho de esta posibilidad con el defensa lagunero Carlos Gutiérrez, con quien compartió vestuario en Japón. “He sido bastante pesado con Carlos, pero me ha ayudado muchísimo y espero que lo siga haciendo. Está muy contento por mí de que haya venido a su isla y ahora me tiene un poquito de envidia”, comentó en tono de broma.

No quiso pronunciarse acerca de la posibilidad de ampliar su estancia en la Isla, que en principio es hasta junio. “Voy a hacer lo posible porque estos cinco meses sean muchos más. Eso se decidirá más tarde según cómo esté yo, cómo compita, cómo entrene y lo que pueda aportar al equipo”, indicó el nuevo guardameta blanquiazul.