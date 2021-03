Los drones de la DGT vigilarán estas carreteras canarias en Semana Santa

La DGT, como cada Semana Santa, ha articulado un dispositivo de vigilancia especial -con independencia de que la Guardia Civil vaya a vigilar las carreteras para garantizar el cierre perimetral-. Los agentes, además de la movilidad, también cuidarán de que no se sobrepasen los límites de velocidad, de que se use correctamente el cinturón o que no se utilice el teléfono móvil mientras se conduce.

¿Y cómo lo van a hacer? La DGT lo hará a través de 11 drones que ayudarán a los agentes de Tráfico a vigilar las carreteras desde el aire. Pero no será en todo el territorio nacional. Tráfico ha elegido determinadas carreteras para utilizar estos drones y que castiguen a los infractores.

Por poblaciones, según Social Drive, los drones estarán volando por Albacete (A-31), Asturias (N-632 y AS-17), Badajoz (A-66), Cádiz (N-IV y A-4), Granada (GR-3401 y N-432), Las Palmas (GC-65), Madrid (M-512, M-404 y M-608), Murcia (RM-432), Tenerife (TF-47 Y TF-1), Valencia (CV-580) y Zaragoza (A-23).

Puedes seguir leyendo esta noticia en El Español.