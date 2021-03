El CD Tenerife visita a un rival que camina por el alambre

El CD Tenerife viajó a tierras mañas con el objetivo de prolongar la buena racha a costa de un Real Zaragoza que camina por el alambre tras sus dos últimos tropiezos frente al Alcorcón y Oviedo. Maños y tinerfeños se ven las caras esta tarde, a partir de las 15.00 horas, en el estadio de La Romareda.

El representativo llega a este choque en su mejor momento de la temporada ocupando la décima plaza de la clasificación, a seis puntos del play-off y a nueve del descenso. Los blanquiazules, sin jugar un buen partido, derrotaron el pasado fin de semana al Alcorcón con más solvencia en el marcador que en el juego.

Ramis recupera efectivos para este encuentro ante el conjunto maño: Aitor Sanz, Nikola Sipcic y Bruno Wilson. El mediocentro madrileño jugará al lado del canterano Javi Alonso, mientras que la pareja de centrales ocuparán puesto en el banquillo para dar continuidad a Alberto Jiménez y a Carlos Ruiz, titulares en el último partido.

Por contra se cayeron de la convocatoria el tinerfeño Suso Santana y Joselu Moreno, ambos con problemas físicos. También se perderá este partido por sanción el centrocampista Sergio González, que fue expulsado por doble amarilla ante el Alcorcón, mientras que sigue el proceso de recuperación de los lesionados de larga duración Jacobo González y Borja Lasso.

Dani Hernández estará bajo los palos, con Shaq Moore y Álex Muñoz en los laterales, y Carlos Ruiz y Alberto Jiménez en el eje central. El mediocentro estará ocupado por Aitor Sanz y Javi Alonso; con el británico Shashoua en banda derecha, Nono en la opuesta; Valentín Vada de enganche y Fran Sol como punta de lanza.

El Zaragoza, en crisis

El equipo de Juan Ignacio Martínez (JIM) acumula tres partidos sin ganar por lo que se ha vuelto a meter en problemas, ya que tiene los mismos puntos que el Sabadell, equipo que cierra los puestos de descenso.

Un tropiezo ante el CD Tenerife metería a los maños en posiciones de descenso, un lugar poco habitual para un histórico del fútbol español. ‘JIM’ cuenta con bajas muy importantes en su esquema, como son las de Eguaras o Francho Serrano. El último triunfo maño en La Romareda se remonta al 29 de enero cuando se impuso por la mínima a la Ponferradina (1-0).

FICHA TÉCNICA

Alineaciones probables:

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Vigaray, Francés, Jair, Nieto; James, Zapater, Adrián González, Bermejo; Alegría y Narváez.

CD Tenerife: Dani Hernández; Moore, Alberto, Carlos Ruiz, Álex Muñoz; Aitor Sanz, Javi Alonso; Nono, Shashoua, Vada; y Fran Sol.

Árbitro: Moreno Aragón (Comité Madrileño)

Estadio: La Romareda

Hora: 15:00 (Vamos Movistar)

Suso Santana y Joselu Moreno se caen de la convocatoria

La lista de convocados para el choque ante el Real Zaragoza está compuesta por los siguientes 23 jugadores: Serantes, Kakabazde, Álex Muñoz, Bruno Wilson, Alberto, Vada, Nono, Álex Bermejo, Dani Hernández, Carlos Ruiz, Pomares, Aitor Sanz, Shashoua, Fran Sol, Manu Apeh, Shaq Moore, Gio Zarfino, Sipcic, Folch, Javi Alonso, Jorge, Víctor y Germán Valera.

Ramis: “Aún el Tenerife no es candidato a nada”

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, compareció en la tradicional conferencia de prensa telemátca a escasas horas del partido contra el Real Zaragoza. El tarraconense pese a los buenos resultados no quiere lanzar las campanas al vuelo y quiere seguir con los pies en el suelo. “Todos somos conscientes de que esto no va de sacar pecho o dejar de trabajar. Las precauciones hay que tenerlas siempre, pero el Tenerife no es candidato a nada a día de hoy. Tenemos que intentar, por encima de todo, que los rivales estén incómodos y hacer las cosas siempre con confianza. Es cierto que ahora estamos encontrando el gol y ya no ganamos por 1-0”.

El Real Zaragoza no está pasando por un buen momento, pese a ello el entrenador blanquiazul se mostró cauto a la hora de analizar al rival. “Espero un Real Zaragoza, un poco con el comportamiento que ha tenido en partidos anteriores. Es un equipo que le gusta tener el balón y dominar. Está teniendo dificultades para generar situaciones de gol y materializarlas. Defensivamente han tenido algún error y, en una situación clasificatoria como la que tienen, la mochila que llevas a la espalda pesa más. Estoy seguro de que nos van a plantear un partido dificilísimo”.

Por último, Luis Miguel Ramis habló de que CD Tenerife quiere ver ante el Real Zaragoza en La Romareda. “Quiero que el equipo deje de estar nervioso. Me gusta verlos tranquilos porque es la mejor manera de desarrollar lo que trabajamos durante la semana. El objetivo es ir a Zaragoza a sumar puntos porque eso es lo mejor para nosotros”.