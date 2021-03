José Luis Gómez desmiente que llamara “payaso” al alcalde de Arona

La grieta socialista en el Gobierno de Arona volvió a quedar patente nada más comenzar las sesión plenaria de ayer en el Centro Cultural del Valle San Lorenzo, mientras se debatía si entraban por urgencia o no tres mociones presentadas con el edil no adscrito, Luis García, a quien finalmente le dejaron presentar una para la defensa del sector de taxi, aprobada finalmente por unanimidad. Cuando el alcalde explicaba que no tenía derecho a presentar tantas mociones -el reglamento, que la secretaria municipal considera obsoleto, permite hasta un máximo de tres por grupo- se oyó un sonoro “payaso”, que inicialmente se le atribuyó al edil del sector crítico del PSOE, José Luis Gómez -a quien ayer revocaron su condición de teniente de alcalde, aunque sigue siendo edil de Juventud-, extremo que hoy ha desmentido el concejal, al comentar que solo le dije “deje hablar a la secretaria”, invitando a los que así no lo creen a escuchar “las grabaciones”. El alcalde llamó al orden al concejal y le amenazó con expulsarle, al igual que a Sebastián Roque, que realizaba aspavientos mientras hablada el regidor municipal. José Luis Gómez así lo desmiente en su Facebook personal, sobre todo después de que el alcalde, José Julián Mena, en el mismo medio escribiera: “Ayer, en el transcurso del pleno, se pudo escuchar un sonoro INSULTO de uno de mis compañeros hacia mí. Creo que esa actitud desprestigia, no ya a la política, sino a la CONFIANZA Y DIGNIDAD, que los VECINOS han depositado en sus representantes”.