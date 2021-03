La Asociación de Memoria Histórica denunciará a Santa Cruz o al Gobierno

Dos años. Ese es el tiempo que hace que Santa Cruz cuenta con un amplio y documentado informe sobre el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en la capital. El mismo informe que el Gobierno de Canarias le ha solicitado para ser analizado por la Comisión Técnica de Memoria Histórica, de reciente creación, para avalar o no la retirada del citado conjunto escultórico, tal y como el documento avala. El Ayuntamiento, que confirma que enviará sin dilación el estudio, señala que, a diferencia de otros municipios, a los que también se ha dirigido el Gobierno de Canarias, Santa Cruz ya tiene hecho ese trabajo previo de contar con un catálogo de vestigios franquistas, y que, en cualquier caso, cumplirá con lo que marca la ley.

Sin embargo, desde la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife (AMHT), su presidenta, Mercedes Pérez Schwartz, considera que la capital lleva dos años sin cumplir esa ley, a pesar de tener la herramienta necesaria para hacerlo, que es el contundente informe dirigido por la catedrática en Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, María Isabel Navarro, en el que se reseña que el conjunto escultórico de Juan de Ávalos no puede ser resignificado, ni permanecer en el espacio público, por lo que ha de ser retirado al incumplir la Ley de Memoria Histórica. “Si yo fuera el alcalde de Santa Cruz tomaría la iniciativa y cambiaría el nombre de las calles franquistas y retiraría el monumento. Han tenido dos años y no han hecho nada”, dijo.

“Ahora -explica Pérez Schwartz- hay que esperar, porque con la entrada en vigor de la ley canaria de Memoria Histórica, debe ser la Comisión Técnica la que analice los catálogos y emita un dictamen sobre la retirada de la simbología franquista. Pero, insisto, Santa Cruz ha tenido dos años y no ha hecho nada pudiendo haberse significado en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica”.

“Desde Presidencia del Gobierno nos aseguran -continúa- que la Comisión Técnica no se va demorar en estudiar el informe y pronunciarse. Vamos a esperar un tiempo prudencial, pero tenemos claro que si se siguen pasando la pelota unos a otros hablaremos con nuestro abogado para demandar al Ayuntamiento, o al Gobierno de Canarias, según lo que proceda”.

Y es que, recuerda la presidenta de la Memoria Histórica de Tenerife, el letrado Eduardo Ranz, especialista en Memoria Histórica, ya demandó al Ayuntamiento de Santa Cruz por el incumplimiento de la ley estatal, demanda que retiró una vez que el Consistorio encargó la realización del informe. “Y resulta que no han hecho nada a pesar de tenerlo desde hace dos años”, insistió Pérez Schwartz.

La nieta del que fuera el último alcalde republicano de Santa Cruz, José Carlos Schwartz, asesinado por el bando nacional tras su detención y desaparición, tiene claro que, en su caso, “no me voy a cansar. Voy a insistir con la retirada del monumento a Franco porque es lo que hay que hacer. No es un Bien de Interés Cultural y su valor artístico, que no dudo que lo pueda tener, no es justificación suficiente para que permanezca en la vía pública en memoria de Franco”.

En referencia a que Santa Cruz es la última ciudad de España que sigue manteniendo un monumento a Franco, Pérez Schwartz es tajante: “No solo es el monumento, son las calles, las distinciones, los honores, en Santa Cruz, pero también en el resto de Canarias”.

Comisión de Memoria Histórica

Mercedes Pérez Schwartz también lamenta que el Ayuntamiento capitalino no haya convocado aún la Comisión de Memoria Histórica que se constituyó, después de años de espera, en el mandato pasado. “Ni siquiera nos han hecho entrega de forma oficial del informe de María Isabel Navarro. Lo que conocemos de él es lo que hemos conseguido de manera extraoficial”, explica la presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife. “Es más, se dijo en su momento que se encargaría un informe jurídico al secretario del Pleno para ver cómo aplicar lo recogido en el estudio de Navarro, y aún seguimos esperando”, concluyó.