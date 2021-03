Servicios Públicos ordena redactar un nuevo proyecto para solucionar las filtraciones del túnel de la Vía Litoral

Los automovilistas que cada día usan el túnel de la Vía Litoral de Santa Cruz son testigos de como el charco de agua salada que se forma a la salida del mismo en dirección al Auditorio cada día gana en presencia. Desde que se terminara esta infraestructura en 2013, el mantenimiento de la misma no ha parado de darle problemas al Ayuntamiento de Santa Cruz que, como confirma el concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, después de esperar por un convenio con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife que nunca llegó, al Consistorio le ha tocado asumir en solitario el mantenimiento del túnel. Así, avanzó que “ya hemos encargado la redacción de un proyecto para solucionar las filtraciones”, aunque, admite, “no será una solución definitiva porque técnicamente es muy difícil solucionar un problema que parte de la carencia de un drenaje adecuado y la falta de mecanismos de bombeo”.

Recuerda Díaz Guerra que, “en su momento hubo un acuerdo verbal para sacar adelante un convenio de mantenimiento del túnel, y en base a ese compromiso el Ayuntamiento de Santa Cruz recibió la obra, pero del convenio nunca más se supo”. De esta forma, “el Ayuntamiento se hizo cargo del mantenimiento, y lo que me he encontrado es que el expediente de ese convenio no se ha movido, por lo que, de facto, hemos adquirido la titularidad y mantenimiento de la infraestructura así que tenemos que tirar para adelante con eso”.

En cuanto al proyecto encargado, lo que se pretende es reparar las juntas interiores, que se han abierto, y es por donde se filtra el agua de mar. “Será una obra grande, porque hay que cortar el túnel, levantar el asfalto y sellar esas juntas, y eso llevará un tiempo hacerlo. Pero lo que no podemos hacer es seguir esperando, no hay convenio y hemos asumido reparaciones anteriores”, apostilló el edil de Servicios Públicos.

Los técnicos del área determinaron en su momento que las filtraciones se producen a través de una de las juntas de la losa de fondo y, desde ahí, afloran hasta la superficie del pavimento. El Ayuntamiento ya ha invertido más de 100.000 euros en la reparación de este problema con el sellado de las juntas, que debe ahora repetir.