Ciudadanos anuncia otro proceso de expulsión contra Evelyn Alonso

“Evelyn Alonso no quiere formar parte del partido político Ciudadanos, solo persigue intereses económicos”. Así lo manisfetó la portavoz municipal de Ciudadanos en el consistorio capitalino, Matilde Zambudio, quien denuncia “los reiterados incumplimientos de Evelyn Alonso desde que la concejala fue reincorporada a las filas de la formación naranja”. Seún explica Zambudio, “la Secretaría de Acción Institucional ha informado a dicha concejala, en reiteradas ocasiones y puntualmente, de aspectos fundamentales que Alonso debe seguir”. Para ello, “se le ha notificado fehacientemente instrucciones y posicionamiento que la misma debe tener respecto a la política municipal”.

Para Ciudadanos, “esta manera de actuar pone en riesgo la gestión de la pandemia que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”, que ha pasado a un segundo plano y, “genera una grave inestabilidad que repercute, directamente, sobre el bienestar de los chicharreros”. Por eso, advierte Zambudio, “recibir estas instrucciones y no realizarlas supone un nuevo incumplimiento a las órdenes del partido y puede llevar aparejado el inicio de un nuevo proceso de expulsión”.

Zambudio señaló que “es lamentable la triste imagen que está dejando a su paso Evelyn Alonso, reduciendo la actividad política a calumniar de manera reiterada”, e insistió en que “hace caso omiso que ha hecho a las directrices que le ha marcado Ciudadanos”. Directrices que, la formación naranja recuerda, son de obligado cumplimiento según el artículo 95.1 de los Estatutos del partido “los grupos institucionales y sus miembros actuarán con respeto estricto a los principios y valores del partido, así como a las directrices e instrucciones emanadas de los órganos…”

Ciudadanos ha dado una segunda oportunidad a Evelyn Alonso para reintegrarse de pleno derecho en el partido y lo ha hecho, después de que, esta concejala, presentara una moción de censura incumpliendo, de manera flagrante, las órdenes recibidas. Para hacer posible esa integración, y tras detectarse un error formal en el procedimiento administrativo, Ciudadanos se allanó en el mismo. No obstante, “Evelyn Alonso ha desperdiciado la nueva oportunidad que le ha brindado el partido, al incumplir reiteradamente las instrucciones remitidas y negarse a tener comunicación con los órganos de partido”.

Zambudio añadió que “Alonso, tras su toma de posesión, tardó menos de 24 horas en traicionar a Ciudadanos, y ahora vuelve, tras la oportunidad que le ha dado el partido para reintegrarse, a darle la espalda en el mismo espacio de tiempo”.

Según Cs, por parte de los órganos del partido se ha intentado contactar con ella, así como integrarla en la actividad diaria del grupo político. Habiendo hecho caso omiso Evelyn Alonso a todas y cada una de las acciones llevadas a cabo para tal fin.

Entre las instrucciones acordadas por Acción Institucional, y que Alonso ha sido debidamente notificada, está el inmediato abandono del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pasar a la oposición junto a su compañera, Matilde Zambudio y dejar todos sus cargos, una vez que su salida no compromete el funcionamiento del consistorio, sin que lo haya llevado a cabo. De la misma manera también se le envió los posicionamientos de Ciudadanos para el Pleno Extraordinario que se celebró hoy y del Consejo Rector del Organismo Autónomo de Fiestas y del IMAS.

Pedir disculpas

Frente a esta postura y aviso del partido naranja a Evelyn Alonso, la concejala, después de recuperar el cobro de su sueldo como edil del grupo de Gobierno, tras el reconocimiento expreso del Pleno, dando cuenta del auto que paraliza su expulsión de Cs, manifestó que “deberían pedir disculpas todos aquellos que han estado acosándome durante el último año”. Así, la edil insistió en que “pidan disculpas todos aquellos que durante el último año han estado atentando contra mi dignidad por defender una actuación que me fue encomendada y sobre la que, ocho meses después, el propio partido ha reconocido que vulneraba mis derechos fundamentales, la actitud de personas como Enrique Arriaga, Matilde Zambudio o cargos orgánicos del partido, como Carlos Cuadrado, ha estado muy lejos de quienes dicen representar a un partido de corte moderado y de centro y espero en unos días recibir noticias de su máximo represente en Canarias”.

La concejala anunció además que ha pedido la portavocía del Grupo Mixto “con el objetivo de recuperar todos aquellos derechos que me han sido conculcados durante estos meses por una decisión que el propio partido ha reconocido que era irregular, y que efectivamente consistió en la falta total de respeto hacía mis derechos fundamentales, como ha reconocido el propio partido Ciudadanos”.

Evelyn Alonso se ha mostrado sorprendida por el hecho de que “después de un año de acoso, no hayan esperado ni 24 horas para hacer que alguien me persiga por la calle para intentar entregarme un papel”. “Espero que esa no sea la forma de actuar”, añadió, “pues no representa la idiosincrasia del partido al que me afilié y cuyas siglas y proyecto político he defendido siempre, a pesar de ser atacada durante meses por alguno de sus integrantes”.

“Santa Cruz está muy por encima de estas cuitas políticas”, continuó, “y lo que espera la ciudadanía es que dejemos a un lado discusiones estériles, sobre las que la justicia ya se ha pronunciado de manera contundente a mi favor, y centremos nuestros esfuerzos en resolver los problemas que las familias y los autónomos tienen, derivados de la terrible crisis económica que estamos padeciendo”.