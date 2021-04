Coalición Canaria se renueva en Santa Cruz con Alfonso Cabello como secretario general

José Manuel Bermúdez cederá el testigo a Alfonso Cabello al frente de la secretaría general del Comité Local de CC. / S. M.

Soplan aires de cambio en el partido que ha gobernado en el Ayuntamiento de Santa Cruz durante los últimos 30 años (a excepción del breve periodo en el que la socialista Patricia Hernández lideró la alcaldía). El actual alcalde, José Manuel Bermúdez, secretario general del Comité Local de Santa Cruz durante 16 años, da un paso a un lado para que se produzca un relevo “normal y natural” en el que el actual secretario de Organización, Alfonso Cabello, encabeza la única lista que se presenta para la renovación del Comité Local, una lista que ayer fue ratificada, y que, el lunes, se someterá a la votación de los militantes. Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, Cabello estará acompañado, como número dos, por Javier Rivero, el actual responsable del distrito Suroeste y edil de Accesibilidad.



La experiencia dice que el secretario general del comité local acaba siendo el candidato a la Alcaldía. Bermúdez lo fue después de que Miguel Zerolo dejara la alcaldía camino del Senado. Sin embargo, el actual alcalde insiste en que él seguirá “liderando” el partido en Santa Cruz, justificando su paso a un lado en esta responsabilidad en la asunción de una nueva en la estructura insular, que le robará tiempo al trabajo que ya hacía en el comité local. “Yo solo pienso en la alcaldía de Santa Cruz, con el que tengo un compromiso para los próximos dos años, y me quita todo mi tiempo”. “Es cierto que -continuó- en el último congreso me dieron la responsabilidad de la secretaría de Política Insular, para coordinar las acciones desde Parlamento, el Cabildo y con los alcaldes, una responsabilidad que no tenía, que ni siquiera era una secretaría que existiera antes, así que eso me va a quitar tiempo”. Según Bermúdez, “lo natural, lo normal, es que se produzca un relevo en la secretaría general local, que, además es un relevo natural porque el que es secretario de Organización pasa a ser el secretario general, es lo habitual”.



A pesar de estas palabras, Bermúdez insiste en que “voy a seguir a liderando el partido en Santa Cruz, no voy a abandonar las responsabilidades derivadas del partido”, para negar que este paso a un lado suponga que no va a repetir como candidato a la alcaldía en las próximas elecciones, y sí al Cabildo.

“Hemos tenido un secretario general insular que nunca ha sido candidato al Cabildo. Es una responsabilidad que no siempre va unida a ostentar el cargo de alcalde, yo estuve ocho años de secretario general local con otro alcalde, por ejemplo”.



Sobre si se ve otros cuatro años como alcalde, Bermúdez no lo niega tajantemente. “Habrá que determinar en su momento como estamos a nivel de votos, a hora mismo somos el partido más votados en Santa Cruz, el que más concejales tiene, cuando llegue el momento habrá que determinar si volvemos a aspirar con el mismo candidato o si se cambia, pero ese momento no toca ahora, y, desde luego no tiene nada que ver con la secretaría general”.



Admite Bermúdez que el partido no ha testado la opinión de los vecinos en este primer año, aunque asegura que “lo que sí percibo en al calle es un apoyo importante al cambio en la forma de trabajar, de gestionar, noto un apoyo importante de la calle dentro de todas las dificultades que estamos pasando con esta pandemia”.