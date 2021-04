Dani, renovado una campaña

El portero del CD Tenerife, Dani Hernández

El CD Tenerife no ha querido esperar a que Dani Hernández dispute los 25 partidos que necesitaba para renovar su contrato de manera automática. Ha preferido hacerlo antes de tiempo, demostrando así confianza plena en el portero hispano-venezolano, quien seguirá en la entidad la próxima temporada. “Estoy agradecido porque estaré otro año más en el club de mi tierra y más dentro de la etapa del Centenario. Tenía la ilusión por estar en este 100 aniversario. Cuando estaba en infantil coincidí dentro de la etapa del 75 cumpleaños. Me siento orgulloso”, expresó el futbolista a los medios oficiales de la entidad.



Dani Hernández es el tercer portero con más partidos en la historia del club, solamente por detrás de Peio Aguirreoa y Sergio Aragoneses. Desde su debut como blanquiazul el 18 de enero de 2015 (Tenerife, 0-Numancia, 0), Dani fue el titular indiscutible durante cinco temporadas consecutivas, hasta que el curso pasado la llegada de Ortolá limitó su presencia a ocho citas (seis de Liga y dos de Copa del rey). Pero de la mano de Luis Miguel Ramis ha vuelto a responder a la confianza con fiabilidad y solvencia. “Cuando volví, nunca tuve idea de cuánto tiempo estaría. Me considero un afortunado. Llevaba unos cuantos años fuera, pero al final donde más he estado es aquí, que es además donde creo que he tenido mis mejores temporadas. Siempre estaré agradecido, buscando devolver esa confianza en cada entrenamiento y partido. La renovación da la tranquilidad de que seguiré una campaña más, queriendo aportar mi granito de arena para seguir creciendo”, expresó el cancerbero, quien es titular indiscutible para su entrenador.



Dani está lejos de igualar los registros de Pérez y Ñito en el fútbol profesional español, pero su trayectoria en Segunda División B y la experiencia griega le acercan a la condición de tricentenario. Cuando complete la actual temporada habrá firmado una cifra redonda de la que no tantos pueden presumir. “Los números son curiosos. Nunca me había parado a mirarlos. No me hubiese imaginado estar en estas cifras, pero estoy con la ilusión de seguir ampliándolos. Tengo ganas de ayudar”, expresó en este sentido.



Por último, insistió en la ilusión que le hace ser portero del Tenerife en el año de su centenario, una efeméride para él muy destacada. “Para nosotros es especial. Son cien años de nuestro CD Tenerife. Ojalá se dé un año bonito, de alegrías y dentro de un contexto donde todo el tinerfeñismo pueda estar orgulloso de nosotros”, concluyó.

Un ejemplo siempre



Juan Carlos Cordero, director deportivo del club, no tuvo reparos en poner a Dani Hernández como ejemplo de lo que se espera de un futbolista canterano. “Representa los valores del club, de un capitán y de la ciudad. Aporta siempre dentro y fuera del campo. Esta renovación aporta por cómo ha sido su juego, su papel dentro del campo y en la mejoría del equipo con Ramis. Los jugadores y la afición lo miran porque ha dado mucho todos estos años”, expresó el dirigente deportivo blanquiazul, quien añadió que “este tipo de movimientos no deben esperar a que se cumplan una serie de partidos. Así, tanto Dani como el club se quedan tranquilos”.