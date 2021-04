El Isla Calavera promociona Tenerife como destino de rodajes

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera presenta la segunda edición del Encuentro de Industria Audiovisual, que esta vez se ha desarrollado conforme a las restricciones frente a la pandemia. La cita, presentada por el periodista Miguel Ángel González Villar, contó con el patrocinio de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz y la Tenerife Film Commission, y fue grabada para su difusión con el fin de crear opinión y debate en torno a las capacidades de Canarias para atraer producciones y cumplir con las exigencias internacionales.

El Encuentro de Industria del Festival Isla Calavera contó con la participación del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez; el consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo, Alfonso Cabello; David Pérez, consejero delegado de Turismo de Tenerife, y el cineasta Juan Carlos Fresnadillo, en representación de la industria cinematográfica. Además, intervinieron con sus preguntas, de modo telemático, los actores Imanol Arias y Santiago Segura, el cineasta Juanma Bajo Ulloa y la actriz canaria Paola Bontempi.

RECUPERACIÓN

“La cultura debe ser uno de los pilares que permitan la recuperación económica y social”, apuntó Alfonso Cabello. “Santa Cruz de Tenerife es capital de una isla turística; una ciudad con una historia vinculada a la tricontinentalidad: somos Europa administrativamente, somos África geográficamente y tenemos un vínculo con América. Eso curte nuestro carácter y debe permitirnos un discurso diferenciado. En el caso de la cultura, definirnos como pueblo, hacernos más atractivos y relacionarnos”.

David Pérez repasó la trayectoria de la Tenerife Film Commission, departamento de Turismo de Tenerife creado en 2000 para fomentar la producción audiovisual en la Isla, tanto de compañías extranjeras y peninsulares como locales, y promocionarla como lugar de rodaje. “Los comienzos fueron duros: había que crear un ecosistema, unas circunstancias que hicieran posible que esa industria se desarrollara en la Isla”, recordó, y señaló como hitos la producción de Intacto, el primer largometraje de Fresnadillo tras el éxito del corto Esposados, nominado a los Óscar, y el rodaje de Furia de Titanes, que “abrió las puertas de Hollywood e hizo que se fijaran más en Canarias y Tenerife como lugar de rodaje”.

Juan Carlos Fresnadillo corroboró que “ya hay una percepción muy clara de las grandes virtudes de esta tierra”. “Llevo trabajando con la industria americana desde 2005 y ha sido increíble ver en estos 16 años cómo ha evolucionado esta percepción. Recuerdo al principio, en mis conversaciones con ellos, que hablaba de Canarias y era un lugar completamente desconocido. Hoy en día nombras Tenerife e inmediatamente hablan del rodaje de Furia de Titanes, de Fast & Furious, o hablas de Canarias en general y aparecen otras producciones”.

CINE E INDUSTRIA

“Un festival como Isla Calavera contribuye a dar a conocer la singularidad y la fuerza de esta tierra internacionalmente, a proyectar una imagen consolidada de Tenerife hacia el exterior. Creo que el festival trabaja trayendo talento de fuera hacia la Isla y genera un lugar de encuentro entre cineastas internacionales y la industria local básico para seguir implementando esta imagen de Tenerife como lugar de encuentro de cine e industria”, añadió.

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera está promovido por la Asociación Cultural Charlas de Cine, la Asociación Cultural Isla Calavera, Multicines Tenerife y la publicación especializada TumbaAbierta.com, bajo la dirección de Daniel Fumero y Ramón González Trujillo. La organización ya trabaja en su quinta edición, que se celebrará el próximo mes de noviembre.

