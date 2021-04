Largas colas en dirección al sur de Tenerife para pasar este Jueves Santo

Son muchos los tinerfeños que este Jueves Santo han puesto rumbo al sur de Tenerife para pasar el día de fiesta. El buen tiempo ha hecho que muchos hayan cogido el coche y se hayan dirigido al sur de la isla. Un hecho que ha provocado retenciones en la autopista del sur de Tenerife TF1.

Muchos movimientos a pesar de que el Gobierno ha insistido estos días en la necesidad de extremar las precauciones para evitar el crecimiento del número de contagios de Covid. Y a pesar de que el ejecutivo canario ha endurecido las restricciones para esta Semana Santa.

Hace solo seis días, el Gobierno determinaba el cierre perimetral para evitar los desplazamientos entre islas sin pruebas negativas de Covid, salvo en los supuestos que figuran en el Real Decreto 926 de 2020, como asistencia a centros sanitarios, razones de trabajo, retorno al lugar de residencia habitual o familiar, cuidado de mayores, menores y dependientes o la renovación de permisos, etc.

Además, durante este período no podrá superarse en reuniones familiares y sociales, en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre, el máximo de cuatro personas salvo convivientes. En el caso de que el grupo esté compuesto por convivientes y no convivientes, no se sobrepasará el máximo establecido. La presencia de personas en espacios de uso privado se limitará a convivientes en todos los niveles.

Hay que recordar que la circulación en horario nocturno se fija entre las 23.00 y las 6.00 horas en las islas de La Palma, El Hierro y La Gomera, mientras que en el resto, el toque de queda se establece entre las 22.00 y las 6.00 horas.

Medidas extraordinarias decretadas por el Gobierno regional que permanecerán activas hasta las 24.00 horas del 9 de abril.