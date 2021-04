Los Roques de Fasnia, a la espera de Costas para una reforma integral de la zona

Desde hace 10 años, los mismos que lleva Damián Pérez en la Alcaldía de Fasnia, existe sobre la mesa un proyecto de regeneración integral de las zonas de baño de Los Roques. Ahora vuelve a retomarse el mismo, aunque pendiente de que Costas termine los nuevos deslindes que está efectuando en la Isla.

Ayer, el presidente del Cabildo, Pedro Martín, el alcalde Damián Pérez, el todavía consejero insular de Turismo, José Gregorio Martín Plata y el jefe de servicio de la Demarcación Provincial de Costas, Jorge Miguel Ortega, visitaron la vieja piscina de los Apartamentos Bahía -destrozada como tal hace diez años-, mientras una decena de vecinos, los que aún viven permanentemente ahí, observaban con curiosidad la visita política.

Una vecina, afectada por estar su apartamento en dominio público, señaló que “compré hace 15 años y solo he disfrutado de la piscina y del mar cinco años”, asumiendo que tendrá que buscar otra morada, aunque “esta es mi única vivienda, no como la gran mayoría que solo vienen los fines de semana” a unos apartamentos que se caen en pedazos, siguiendo la estela de la piscina que Pedro Martín quiere convertir “en una playa para el disfrute de todos los tinerfeños y no de cuatro”.

Señaló que la visita ha sido satisfactoria por la recepción de Costas, aunque admitió que “habrá que esperar al deslinde para ejecutar el proyecto”, mientras Damián Pérez insistía no solo en recuperar la piscina, con un paseo que se uniría a la actual playa del Abrigo, sino también asegurar el pase al Roque y rehabilitar la playa y los 108 escalones que la conectan con la parte superior. El representante de Costas, como siempre, no quiso hacer declaraciones.

La fasniera Priscila de León, por Martín Plata

Priscila de León Álvarez sustituirá a José Gregorio Martín Plata como consejera en el Cabildo de Tenerife, una vez el Pleno tome conocimiento de la dimisión del hasta ahora consejero insular de Turismo.

El presidente del Cabildo confirmó ayer que De León aceptó el cargo, que le correspondía al ser la siguiente el la lista, al ocupar la plaza número 13 en la lista electoral que presentó el PSOE en las elecciones de 2019. “Me ha confirmado su disponibilidad para asumir el acta de consejera y se mostró encantada de formar parte del Gobierno del Cabildo”.

Priscila de León trabaja en la actualidad en una empresa de publicidad y es licenciada en ADE, señaló el alcalde de Fasnia, Damián Pérez, quien la conoce bien pues fue concejala en el mandato 2011-2015 en ese ayuntamiento.

Martín confirmó que Martín Plata seguirá siendo consejero de Turismo hasta el lunes, pero que a partir de ahí “asumiré todos los ámbitos que tengan que ver con Turismo hasta que puede remodelar el Gobierno en las próximas semanas”.

Otros asuntos

También se le preguntó al presidente del Cabildo por la petición de Sí Podemos para que Jorge Marichal no siga siendo el presidente de la aerolínea donde el Cabildo anunció una inversión de 700.000 euros. “El Cabildo por el momento no forma parte de esa aerolínea. Tiene interés en formar parte pero opinar ahora sin estar dentro no es el momento. En cualquier caso yo respeto la opinión de Sí Podemos Canarias”.

Sobre los sucesivos incidentes en el campamento de migrantes de Las Raíces, Martín dijo que “es muy preocupante. Hay que buscar otras alternativas, tanto en la isla de Tenerife, donde no se pueden concentrar solo en La Laguna, como en Canarias. Aunque es verdad que ya se han derivado a 18.000 migrantes a la Península, así como las vuelos, cinco semanales, a Marruecos”.