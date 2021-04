Santa Cruz acusa al Estado de “relegar” a los municipios en un momento crítico

“Es Santa Cruz la que está poniendo en marcha un programa de bonos consumo, es Santa Cruz la que ha pagado el 97% de las subvenciones a pymes y autónomos y somos nosotros los que tenemos planes de empleo preparados para echarlos a andar de inmediato. No es el Estado, ni el Gobierno de Canarias, ni el Cabildo. Lo que están haciendo con los municipios se llama abandono”. Así se contundente se expresa el concejal delegado de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz, Alfonso Cabello. El edil clama ante lo que considera una falta evidente de liderazgo y de gestión del Gobierno de España ante la actual crisis. “A los municipios nos están relegando al aislamiento en un momento crítico, y quien va a salir perdiendo en esto son los vecinos de Santa Cruz. No es razonable que no haya trabajo fluido con los municipios, y no será porque no tendamos la mano continuamente”.

Asegura Cabello que, a pesar de que una decena de municipios de distinto signo político ha levantado la voz y exigido al Estado que distribuya fondos de manera inmediata entre los municipios con peores datos de empleo y económicos, la respuesta ha sido nula. “No ha habido ninguna respuesta. No es de extrañar que desde la Federación Española de Municipios (Femp) hayan pedido a todos, casi a la desesperada, que aprobemos mociones para reclamar la atención a los municipios”. “Se hablan de proyectos de miles de millones de euros -continuó- pero los ayuntamiento carecemos de información. Por lo que nosotros sabemos , las convocatorias serán para el segundo semestre y las adjudicaciones para el último trimestre. Cada vez que lo anuncian tenemos a 200 personas tocando a la puerta para saber qué hacer”.

Según el también responsable de Organización del Ayuntamiento de Santa Cruz “seguimos asistiendo a improvisación, en la que se anuncia algo y después se va rectificando, y el gasto entre uno paso y otro es tiempo, algo que no tenemos”.

Para el secretario ejecutivo de Comunicación de Coalición Canaria, “el PSOE está obsesionado con la propaganda, mientras crecen las colas del hambre. Y la propaganda no da de comer…”, para, a continuación asegurar que, “la preocupación principal de los partidos centralistas se centra en sus intereses electorales. Si primero fue Cataluña, ahora toca la Comunidad de Madrid, lo que nos aleja aún más de la atención que requiere Canarias para salir del atolladero. La maquinaria política y administrativa está en otra cosa. Por ejemplo, ¿cómo vamos a pretender que se agilice la tramitación de los 11.000 millones de ayudas directas a empresas y autónomos –de por sí tardías– con un Gobierno y su presidente metidos permanentemente en campaña?”.

Para Cabello este “despiste” electoral también está afectando a Canarias. “La última ampliación de plazo anunciada por el gobierno del Pacto de los Flores para ampliar el plazo para solicitar ayudas, no creo que sea la solución para que lleguen efectivamente a pymes y autónomos. No es un problema de plazos, como ya hemos dicho en Coalición Canaria, sino de requisitos: ninguna empresa está en condiciones de arriesgarse a mantener abierto su negocio seis meses más por una ayuda de 800 o 900 euros, cuando ni sabemos si habrá cuarta o quinta ola y las vacunas se siguen administrando de aquella manera”.

“Recuérdese que de los 400 millones anunciados en enero como ayudas directas a pymes y autónomos –diez meses después de originarse la crisis–, hasta 235 millones son en realidad un aplazamiento fiscal, mientras que 84 millones son para ayudas directas y otros 80 para el denominado IBI turístico, del que poco más se sabe”, añadió.

El “desprecio” a los municipios, según el edil de la Sociedad de Desarrollo, se demuestra en la falta de ayudas directas y extraordinarias por la Covid. “La promesa realizada en septiembre pasado -hace ya 7 meses- de dotar a los ayuntamientos de una ayuda extraordinaria de 3.000 millones para hacer frente al coronavirus duerme el sueño de los justos, convertida en otro titular propagandístico”.

“El Gobierno de Canarias y el Cabildo ignoran a Santa Cruz por su color político”

Para Alfonso Cabello, “Gobierno canario y el Cabildo ignoran a Santa Cruz por colores políticos, una ciudad cocapital de Canarias que viene sufriendo el peso de la crisis por partida doble”. El edil defiende esta afirmación apuntando que “tras nueve meses después del cambio de gobierno municipal, con la vuelta de José Manuel Bermúdez a la Alcaldía, comienzan a cumplirse los peores vaticinios: Ni el Gobierno de Canarias ni el Cabildo de Tenerife se emplean con equidad y relegan a este municipio por razones meramente partidistas”.

“Si no, cómo se entiende su indiferencia ante una realidad indiscutible, como es que la tasa de paro en nuestra ciudad sea ya del 29,16%, cuatro puntos por encima de la media de Canarias, habiendo cerrado marzo con más de 27.000 personas sin empleo, a las que debemos sumar otras 23.397 personas acogidas a algún ERTE y que, por lo tanto, tampoco están trabajando. Todo ello tiene un reflejo social en las dificultades crecientes por las que pasan muchas familias santacruceras. Así, no es de extrañar que el año pasado hayamos tenido que duplicar la cantidad de ayudas sociales concedidas para hacer frente a esta situación, hasta alcanzar las 60.000, cuando el año anterior se cifraban en 37.366. El edil no se olvida del drama de la migración, acusando al presidente canario de “conformarse” con “trasladarle” al ministro Iceta su “preocupación” por la llegada masiva de indocumentados.