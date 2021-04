Transición Ecológica insta a que se revise la licencia del hotel de La Tejita

Una marea humana de protestas paralizó las obras del hotel en junio del año pasado / Sergio Méndez

Tras conocer, por la información publicada en la edición del jueves de DIARIO DE AVISOS, que la empresa Viqueira retomará las obras del hotel La Tejita con el mismo proyecto, al entender esta que no le afecta el nuevo deslinde de Costas, José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Política Territorial, ha instado al Ayuntamiento de Granadilla, al Ministerio de Transición Ecológica y a la Demarcación Provincial de Costas a revisar la licencia de obras y las autorizaciones, por entender que el nuevo deslinde si tiene afección sobre el proyecto del hotel de cinco estrellas.



“Instamos al Ayuntamiento de Granadilla de Abona, como Administración competente en la concesión de licencias, a la revisión de la licencia de obras concedida para la ejecución de las misma y la adecuación de la licencia que se otorgue a las circunstancias jurídico-administrativas actuales; debiendo tenerse en cuanta que previamente habrá de solicitarse nuevamente autorización a esta Administración, en relación a la afección del proyecto y obras a la zona de servidumbre de protección”, relata en la carta fechada ayer, que se suma a la que ya le envió el consejero hace dos semanas al alcalde Regalado, antes de conocer que Viqueira mantiene el proyecto y reiniciará en breve los trabajos.



También insta al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y a la Demarcación Provincial de Costas de Tenerife, como competentes, “en tanto se materialicen las transferencias de competencias a la Comunidad Autónoma de Canarias respecto a la gestión del Litoral”, que adopte las medidas necesarias que impidan la reanudación de cualquier obra tanto en cuanto no se ajuste el proyecto, tal como señala su resolución. Además, que se haga eco de la noticia aparecida en la prensa local (DIARIO DE AVISOS, página 33 del 23 de abril), que “ha generado cierta inquietud social y le comunique oficialmente a la promotora que no puede reiniciar las obras hasta que no se proceda a modificar el proyecto”, sostiene José Antonio Valbuena.