Un estudio fijará si es posible licitar de nuevo el ‘parking’ de Tres de Mayo

El juzgado ha desestimado la petición de medidas cautelares presentado por la empresa concesionaria (Inversiones Parque S.A.) del aparcamiento público de la avenida Tres de Mayo para paralizar el rescate de la concesión. Este proceso se inició en 2019 por el Ayuntamiento de Santa Cruz tras comprobar que se había producido una cesión ilegal de la gestión del citado parking a El Corte Inglés, cuyos aparcamientos se ubican en las plantas inferiores del centro comercial, justo por debajo del estacionamiento público que se ubica bajo la plaza Miguel Velázquez. Así lo confirmó a DIARIO DE AVISOS el concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, quien señaló que esta decisión judicial les permite seguir adelante con el proceso de rescate. Sin embargo, tal y como avanzó el edil, antes de sacar de nuevo a concurso la gestión de este aparcamiento, será necesario dilucidar si es posible hacerlo de forma independiente al resto de plazas del centro comercial. Y es que, según explicó el también primer teniente de alcalde, “cuando comunicamos a El Corte Inglés que hay un expediente de rescisión del contrato y que nuestra intención es sacarlo de nuevo a concurso, la empresa nos asegura que es imposible gestionar por separado los dos aparcamientos, ya que para ellos es una única unidad, en la que comparten bocas de entrada y salida, cajeros… por lo que, a su juicio, es imposible el rescate”.

Díaz Guerra detalla que, ante esta comunicación se decide encargar un estudio para ver si es viable la escisión de un parking de otro. Así, a través de un contrato menor, se ha encargado un estudio de viabilidad de la segregación de los aparcamientos subterráneos bajo la plaza Miguel Velázquez y bajo las instalaciones comerciales de El Corte Inglés para su explotación independiente. “Con el estudio pretendemos aportar claridad para seguir avanzando en un asunto que no queremos que se eternice”, defiende el edil.

Nuevo concurso

Según el concejal de Servicios Públicos, lo que el Corte Inglés sugiere es que ellos se hagan cargo de la concesión (como venían haciendo hasta ahora), a la vez que se haría cargo de las reparaciones que necesita el aparcamiento público, y que ya se detallaron en un estudio municipal. “Ya encargamos un estudio en su momento sobre la estabilidad del parking, en el que se constató la necesidad de intervenir ante las grietas y humedades del techo. El arreglo de esos desperfectos debe ir recogido en la nueva licitación, de forma que, al margen del canon, la empresa concesionaria tendría que hacer una inversión extra, lo que podría llevarnos incluso a que se quedara desierto el concurso”. “En cualquier caso -continuó- vamos a buscar una salida que se ajuste a la legalidad de la forma más rápida posible”.

Preguntado Díaz Guerra por la posibilidad de que el informe encargado concluya que hay una única unidad de explotación, y que por tanto no se puede rescatar, qué es lo que pasaría en ese caso, el primer teniente de alcalde admitió desconocerlo. “Si no se pudiera rescatar, no sabemos jurídicamente como recoger una concesión de facto a El Corte Inglés. Tendremos que pedir informes jurídicos y buscar una fórmula administrativa, sí es que existe”, concluyó.