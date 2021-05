El antiguo hotel Internacional será convertido en un residencial

El Hotel Internacional en el Puerto de la Cruz, antigua propiedad de la familia Ascanio, cerró sus puertas en el año 2008 inmerso en un concurso de acreedores. Desde entonces, crisis económica de por medio, ha sido objeto de un patente abandono que se podía apreciar desde el exterior y de proyectos que nunca se concretaron.



La situación cambió semanas atrás al ser adquirido por una empresa canaria para convertirlo en un edificio de viviendas, áticos y estudios, y también contempla plazas de garaje.



La intención de los nuevos propietarios es llevar a cabo una reforma integral y construir un residencial, un uso contemplado en el Plan General de Ordenación (PGO) en vigor, tal y como lo anuncian en el cartel que han puesto en la fachada del edificio, pintado de grafitis, ubicado en la Carretera General de La Asomada.



El inmueble tiene cinco plantas y 111 habitaciones que serán transformadas en su totalidad, pero se mantendrá la altura y las zonas deportivas y de ocio, mientras que en la zona de la antigua lavandería se ubicará el parking.



Sin embargo, a día de hoy la empresa, conformada (formada en su mayoría por abogados y arquitectos) no ha presentado todavía el proyecto de ejecución de obra al Ayuntamiento, solo ha solicitado una comunicación previa para limpieza y demolición de elementos menores en el interior, que es el paso previo para la construcción.



“Eso es lo que la nueva propiedad ha pedido y lo que desde el Ayuntamiento se le ha otorgado. Si está todo bien y no hay ningún requerimiento, en 15 días pueden empezar. Estamos pendientes de recibir la solicitud de licencia de obra y para ello tiene que presentar el correspondiente proyecto al Consistorio y ese paso todavía no lo ha dado”, confirma el concejal de Planificación y Ciudad Sostenible, David Hernández.



“La empresa ha estudiado muy bien la operación, no solo la rentabilidad económica, sino la ejecución técnica y administrativa del proceso y todo apunta a que el proyecto siga adelante y se informe favorablemente, pero falta entregar la solicitud de licencia”, insiste el edil.



Hernández asegura que la empresa ha estudiado previamente el planeamiento y el aspecto jurídico, pero falta la parte importante y hasta ese momento la Administración no puede pronunciarse porque eso lleva un informe técnico y jurídico que no se pueda hacer hasta que no se presente el proyecto.



Hasta el momento del cierre, el hotel Internacional, era uno de los establecimientos clásicos de la periferia del Puerto de la Cruz, pues se halla a una distancia corta del centro de la ciudad y en un área menos poblada y cercana a Las Arenas.



La decisión se adoptó en el año 2008 en plena crisis económica. En ese momento, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) alertó de la situación de la planta hotelera de la ciudad por inviabilidad económica, con la correspondiente pérdida de empleo y deterioro del sector del comercio, restauración y servicios.



Junto al Internacional, con categoría de 3 estrellas, también cesaron su actividad varios hoteles de la misma categoría, como Los Príncipes.



Una década después se le han sumado otros de gran categoría, como La Chiripa y el Taoro. Este último fue el primer hotel de lujo de España, que alcanzó fama mundial y que situó al municipio en los albores del turismo y de una actividad económica que tiempo después se convirtió en la más importante de Canarias. La pandemia ha obligado a postergar su rehabilitación hasta el próximo año.