El cambio de imagen de la rotonda de Padre Anchieta

Infografía del Cabildo del proyecto de la futura pasarela peatonal sobre la rotonda de Padre Anchieta

La rotonda de Padre Anchieta, en La Laguna, y su entorno sufrirán una importante transformación que se iniciará en los próximos meses con el arranque de diferentes proyectos del Cabildo de Tenerife encaminados a mejorar la fluidez del tráfico de la TF-5, especialmente del proveniente del Norte, a su paso por esta glorieta, y que cuando estén finalizados cambiarán por completo la fisonomía de la rotonda, que se ha convertido en la actualidad en un punto de importantes retenciones de tráfico.



El cambio más evidente vendrá con la ejecución de una pasarela peatonal sobre la actual glorieta, eliminando así los diferentes pasos de peatones que en la actualidad bordean la rotonda y que ralentizan el tráfico con el cruzar de personas. Desde el Cabildo se espera licitar este proyecto el próximo mes de junio y poder comenzar los trabajos en noviembre.



Sin embargo, antes de acometer esa obra, “la primera actuación es el soterramiento de la TF-24”, recordó en estos días el director insular de Carreteras, Tomás Félix García, y que se espera comenzar antes de un mes.

Soterramiento de la TF-24



Cabe recordar que el Cabildo sacó a licitación, a finales del pasado año, esta obra del ramal de acceso directo de la carretera de La Esperanza (la TF-24), a la autopista del Norte, la TF-5, por 9 millones de euros, y que supone “la construcción de un falso túnel soterrado de 80 metros de longitud, evitando de esta forma el paso -del tráfico procedente de El Rosario- por la intersección giratoria de Padre Anchieta”, explicó en aquel entonces el director insular, que calificó la obra de “compleja”.



Esto supondrá quitar de la glorieta “un número importante de vehículos, unos 3.500 por día, de lo que se beneficiarán también los usuarios que vienen del Norte”, apuntó el consejero insular de Carreteras, Enrique Arriaga, cuando se anunció la licitación.



Tomás Félix García añadió en estos días que este proyecto ya ha sido adjudicado y que “se firmará el contrato en los próximos días, y luego hay un plazo de un mes para que comiencen los trabajos, nosotros vamos a intentar que sea antes, pero es una cuestión que depende de la empresa”. Por lo que, como muy tarde, las obras comenzarían a inicios de junio y cuentan con un plazo de ejecución de 10 meses. A este respecto, el director insular apuntó que esta obra de soterramiento “tenía un plazo de ejecución inicial en proyecto de 14 meses, pero una de las condiciones del pliego pedía una reducción del plazo y la adjudicataria pasó de 14 a 10”. Además, otra de las mejoras que se ha incluido en el proyecto ha sido “la creación de un pequeño carril bus en el interior de la glorieta para las guaguas que vienen desde el Norte para incorporarse a La Laguna”.



El proyecto contempla también la construcción de una nueva superficie ajardinada de unos 4.000 metros cuadrados y, en cuanto al tránsito peatonal, se mejoran los recorridos.



Mientras, y de forma paralela, el Cabildo prevé sacar a licitación aproximadamente en un mes el proyecto de la pasarela peatonal de Padre Anchieta, y que “comiencen los trabajos en noviembre”, indicó Tomás Félix García.

Pasarela peatonal



Esta infraestructura cuenta con un presupuesto de 9.764.194 euros y un plazo de ejecución de alrededor de 18 meses, una vez que comience su construcción. La solución propuesta es una viga curva continua en forma de anillo de aproximadamente 100 metros de diámetro, sustentada mediante un sistema de soportes puntuales, con una plaza anexa al actual aparcamiento de la Facultad de Biología, de la Universidad de La Laguna. La longitud total del anillo es de 314 metros, aproximadamente, según datos del Cabildo. El director insular recordó recientemente que el diseño ha sido galardonado con los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2019, otorgados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España.



A su vez, se contemplan una serie de obras complementarias, como la ejecución de nuevas aceras adaptadas al tránsito peatonal; el traslado de la estatua del Padre de Anchieta; ajardinamiento del entorno de la pasarela y acondicionamiento y urbanización de sus accesos y zonas limítrofes en el ámbito de la avenida de la Trinidad y de la zona del Intercambiador de transportes y una nueva plaza en la zona de la Facultad de Biología.



En cuanto a la posibilidad de la coincidencia en el espacio y tiempo de la obra de la TF-24 con la de la pasarela, Tomás Félix García explicó que “entre junio (cuando empezará la de la TF-24) y noviembre (cuando se inicia la de la pasarela) ya se habrá adelantado trabajo del soterramiento de la TF-24, y después hay que tener muy en cuenta que es una pasarela metálica, con lo que los trabajos de la pasarela no se hacen in situ en las inmediaciones de la rotonda, sino que son trabajos de taller” y luego se trasladarán a la zona para su instalación, “y ahí esperamos que no haya ya interferencias con las obras de soterramiento”. Además, el director insular apuntó que se irán acometiendo primero “todos los trabajos que no tengan que ver con la pasarela que se puedan ir ejecutando, como las rampas de la avenida Trinidad, el ascensor que comunicará el Intercambiador con la pasarela… todo eso se puede ir haciendo, porque incluso está al otro lado del margen del enlace de la TF-24 y tampoco afectan al tráfico de la autopista, lo que permitirá que el soterramiento y la pasarela se pongan en funcionamiento casi a la par, con lo que se notará una mejoría en el enlace”.

Una obra “fundamental”



El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, valoró recientemente como “muy positiva” la noticia de la aprobación definitiva del proyecto y su próxima licitación. Así, se congratuló por el hecho de que el vicepresidente insular Enrique Arriaga considere una prioridad la ejecución de esta pasarela, “ya que se trata de una obra fundamental debido a los embotellamientos que se producen en este punto de entrada al área urbana de la ciudad”.



Por otra parte, tras la finalización de estas dos obras, se contempla inicialmente acometer el proyecto de la división del tráfico de la glorieta, con lo que “los vehículos que vengan de sentido Santa Cruz y vayan solo a la TF-24, a La Esperanza, no tienen que hacer la vuelta completa, sino que a mitad de la glorieta se desvían hacia la TF-24; y viceversa con los que vienen del Norte y quieren entrar en la avenida Trinidad, no tienen que dar la vuelta completa. Y si quieres ir al a zona universitaria das toda la vuelta a la rotonda”, explicó el director insular. Por lo que se podría rodear toda la rotonda o cruzarla por la mitad para dos “destinos concretos, hacia la Esperanza desde Santa Cruz, y hacia la avenida Trinidad desde el Norte, que son los tráficos predominantes, y para el resto se tiene que dar la vuelta entera a la rotonda”, añadió. García apuntó que ya “tenemos los estudios de tráfico y luego se redactará el proyecto”.

La escultura se trasladaría de forma temporal al jardín central de la ULL



El proyecto de la pasarela peatonal de la rotonda de Padre Anchieta contempla también el traslado de la estatua en honor a una figura tan importante en La Laguna como la de San José de Anchieta, y que en la actualidad se sitúa en pleno centro de dicha glorieta. Desde el Cabildo indicaron que la decisión de su nueva ubicación la adoptará el Ayuntamiento. A este respecto, el alcalde de La Laguna afirmó, a finales del pasado mes, que “tenemos que buscar una nueva ubicación de manera inminente”, por lo que “abriremos todas las posibilidades de contacto con la Universidad de La Laguna para que nos cedan el espacio del jardín del Campus Central, como ya en su momento se hizo”. Un traslado que, según matizó, será “temporal” mientras duren los futuros trabajos que se van a realizar en la rotonda. En cuanto a la ubicación definitiva que tendrá esta escultura, Luis Yeray Gutiérrez indicó que “estudiaremos la posibilidad” junto con diferentes colectivos “y consultaremos a la ciudadanía para que nos trasladen cuál es la mejor ubicación de esta imagen tan importante para nosotros”. Por otra parte, el alcalde también informó de que “utilizaremos los recursos que tiene el Ayuntamiento para iniciar una rehabilitación de la estatua, después de tanto tiempo sufriendo las inclemencias meteorológicas y el impacto del tráfico”.