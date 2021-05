Josefa Mesa: “El PSOE insular sí notificó a Medina y Ramos su expulsión”

Moreno (Sí se puede), Díaz (NC) y Medina (PSOE) firmaron en junio de 2019 el pacto de Gobierno en Tacoronte.

La secretaria de organización del PSOE insular, Josefa Mesa, desmiente que el partido no haya comunicado a los concejales en el Ayuntamiento de Tacoronte Carlos Medina y Sandra Ramos su expulsión de las filas socialistas tras haber desobedecido las directrices del partido de pactar con Ciudadanos, fuerza política que obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones de 2019.



Por el contrario, el entonces candidato y la secretaria de organización del PSOE local firmaron un acuerdo de Gobierno con Nueva Canarias y Sí se puede, que establecía que los dos primeros años de mandato la Alcaldía sería para el primer partido y, los dos últimos, para el PSOE. “La resolución se les comunicó a través de la Ejecutiva insular y ellos recibieron un burofax, otra cosa es que no lo quieran recoger”, sentencia.



Sin embargo, Carlos Medina aseguró a este periódico que a día de hoy ninguno de los dos ha recibido un papel de suspensión de militancia. “Solo se nos ha abierto un expediente disciplinario y se nos comunicó por Registro de Entrada del Ayuntamiento una expulsión” que ambos recurrieron al Comité de Ética y Garantías del PSOE y hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta por parte de este órgano federal, responsable de resolver o no la expulsión de los concejales de Hacienda y Obras (Medina) y Comercio y Contratación (Ramos).

No obstante, Mesa sí confirma que falta la ratificación de la Comisión Ejecutiva Federal y que desea que llegue “cuanto antes” porque es una situación que se ha extendido demasiado en el tiempo y que ya debería estar resuelta.



De ello depende el futuro del pacto en el Ayuntamiento. “La imposibilidad de que Carlos Medina sea candidato a la Alcaldía es manifiesta, pues al no ser ya miembro del PSOE no puede estar pensando en un cambio de Alcaldía. A día de hoy, para el PSOE, estas dos personas ya están expulsadas”, insiste.



Respecto a si el partido va a intentar que el documento firmado en 2019 se cumpla y que la Alcaldía pase a manos de otro edil socialista, como se apuntó en su momento, Mesa es consciente de que es un objetivo muy difícil de conseguir debido a que hay que convocar un pleno y en estos momentos no hay ningún candidato que pueda conseguir la mayoría absoluta para ser alcalde.



“El partido va a dar dos pasos, en primer lugar, resolver la situación de Tacoronte, y en segundo, negociar con el resto de fuerzas políticas en caso de que el PSOE tenga posibilidad de acceder a la Alcaldía”. Caso contrario, añade, “se tomará la decisión que corresponda en su momento y se harán las valoraciones pertinentes”, sostiene la secretaria de Organización.



Mientras tanto, la gestora del PSOE de Tacoronte -la segunda en una década- ,presidida por el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de La Orotava, Manuel González, trabaja para recuperar la vida orgánica, la relación con los afiliados, y conseguir una propuesta estable y fuerte para el futuro del partido en la ciudad.