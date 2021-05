Nira Fierro: “Tenemos que pedir perdón por lo sucedido en Arona”

“Tenemos que pedir perdón a la ciudadanía por lo que ha pasado en Arona”, señaló ayer en Onda Tenerife la presidenta del grupo parlamentario Socialista, la diputada tinerfeña Nira Fierro.



“Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, ya sea en Arona o en Tacoronte, no es un proceso agradable y tenemos que pedir disculpas por ello, pero eso no quita que en procesos orgánicos tenemos unas normas que cumplir y son situaciones no deseadas que están en proceso jurídico”.



Un perdón que no han trasladado a José Julián Mena, porque “no se le abre expediente de expulsión por ninguna denuncia en Fiscalía, sino por la ruptura del grupo Socialista y por dañar la imagen del partido, al igual que Luis García. Me hubiera encantado que las cosas hubieran sido de otra manera, pero el partido tiene que utilizar sus herramientas para acabar con el deterioro de un grupo municipal como el de Arona”, dijo.



Sobre la vigencia, 90 días después, de la gestora, Fierro comentó que “se puede dar prórroga, y sin ir más lejos en Tacoronte ya tuvimos una gestora durante más de dos años”.