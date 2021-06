Una advección sahariana podría traer más calor y calima Canarias

El tiempo agradable en Canarias de los primeros días de junio dejará paso a partir del próximo lunes a un ascenso de las temperaturas, que podrían superar los 30º en algunas zonas del archipiélago, detallan desde Meteo Tenerife.

La calima también hará acto de presencia en las islas más orientales y al sur de Gran Canaria. En menor medida afectará a las islas más montañosas, especialmente a Tenerife.

Este episodio de calor viene dado por una advección, que básicamente es un proceso de transporte de una propiedad de la atmósfera, en este caso de calor. Suelen caracterizarse por dejar un rastro de la llamada niebla de advección debido a que la capa húmeda es “aplastada” por otra más cálida y seca, produciendo nubes bajas.

La humedad alta de estos últimos días por el alisio en medianías y costas de las Islas cambiará a baja humedad, principalmente en zonas altas donde no se espera que alcance el 50%. Por debajo de 400-800 metros, humedad alta en el norte de las Islas. pic.twitter.com/h3NxLbQWqV

Existirá además, en altura, un pequeño meandro que girará en círculo sobre el archipiélago arrastrando la masa cálida del sudeste al suroeste y dejando vientos del SO en zonas altas. Vientos que no serán muy intensos aunque no se descartan intervalos de fuerte puntualmente. pic.twitter.com/PhH1xA71Ia