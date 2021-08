Borrell: “Hemos forjado junto a Estados Unidos una postura común respecto a Venezuela”

El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, hizo énfasis en un diálogo con el diputado tinerfeño y miembro de la ejecutiva federal del PSOE, Héctor Gómez, en la buena sintonía que existe entre la Unión Europea y Estados Unidos tras el cambio de mandato en la Casa Blanca, lo cual se refleja en la respuesta común a temas sensibles en el panorama internacional, como la delicada situación actual de Venezuela.

“Nos hemos aproximado a Estados Unidos en el caso venezolano, mal que le pese a algunos partidos políticos y a algunos representantes tanto en el Parlamento Europeo como en el español”, afirmó el exministro del PSOE, que a su vez defendió la vía del diálogo y las concesiones mutuas a la hora de abordar la solución a la crisis del país latinoamericano, “dejando de lado las bravuconadas de desembarcos o intentos de utilizar la fuerza”.

Borrell también ha hecho balance de su etapa como vicepresidente de la Comisión Europea en un contexto marcado por la pandemia de la COVID-19, que ha requerido una respuesta extraordinaria y sin precedentes de todos los países de la Unión, siendo indispensable para la salida del Plan de recuperación, dotado con 800.000 millones de euros, el papel de España e Italia. “Hemos roto dos tabúes que parecían imposibles de superar y sin el virus no lo hubiéramos hecho, que es acudir juntos al mercado de capitales de forma solidaria, con los bonos colectivos, y, en segundo lugar, utilizar ese dinero para dar subvenciones, ayudas directas y no préstamos que hay que devolver”.

Respecto a la crisis sanitaria, la Comisión dio pasos muy importantes hacia la integración europea. Borrell destaca el hecho de “haber ido juntos a buscar vacunas. Imaginemos lo que hubiera sido si cada país hubiera tenido que pelear en el mercado, pagando más para conseguirlas antes”.

China y Estados Unidos

Josep Borrell

En un contexto internacional “tan convulso”, marcado por la relación y los intereses particulares de Estados Unidos y China, el Alto Representante de la Unión Europea remarca que “con los Estados Unidos de Biden podemos hacer muchas cosas porque nos consideran amigos, aliados, socios y no casi enemigos, como Trump se permitía decir”. No obstante, Borrell matiza, respecto a China, que “nosotros tenemos que buscar un camino que no sea un alineamiento ciego con EEUU, aunque compartamos valores como el sistema político y económico”.